El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre que difundirá este martes el INDEC volvería a ubicarse por encima del 2%, aunque confirmaría una fuerte desaceleración inflacionaria a lo largo de 2025. Según estimaciones privadas, la inflación mensual se habría ubicado entre 2,3% y 2,7%, mientras que el registro anual cerraría en torno al 31%, el nivel más bajo en ocho años.

Melconian: "Acá celebran la 'derrota' de la inflación y solo la desinflaron al 20% anual"

De confirmarse estos datos, la inflación de 2025 mostraría una caída de más de 80 puntos porcentuales frente a 2024, cuando el IPC había finalizado en 117,8%, consolidando el proceso de desinflación como el principal ancla del programa económico del Gobierno.

De este modo, la inflación de diciembre no solo cerraría 2025 con el registro más bajo en ocho años: también expone los límites del actual esquema económico. La desaceleración de los precios convive con un IPC todavía anclado por encima del 2% mensual, un tipo de cambio que concentra expectativas y un programa monetario que, por ahora, descansa más en la administración del dólar que en una coordinación integral de precios. El dato que difundirá el INDEC llega así como un balance de lo logrado y, al mismo tiempo, como un anticipo de los desafíos que enfrentará el Gobierno para sostener la desinflación en 2026.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de fines de 2025 y principios de 2026, muestra una tendencia descendente persistente, con expectativas de que la inflación mensual baje de ~2% en enero a ~1.5% hacia junio de 2026, apuntando a una inflación anual significativamente menor a la de 2025, aunque analistas advierten sobre la persistencia de riesgos y la necesidad de reformas estructurales para consolidar la estabilidad, con foco en superávit fiscal y comercial.

En síntesis, este 2026 se perfila como un año que seguirá profundizando la desinflación gradual y la estabilización de los precios, impulsados por la disciplina fiscal, pero con la advertencia de que la consolidación requiere superar desafíos estructurales y mantener la previsibilidad para el sector privado.

Inflación de diciembre: qué anticipan las consultoras privadas

Como anticipo del dato nacional, la inflación de la Ciudad de Buenos Aires fue del 2,7% en diciembre, acumulando un 31,8% en todo 2025. A partir de esa variación y extrapolando los ponderadores oficiales, la consultora LCG estimó que la inflación nacional de diciembre rondaría el 2,6%, con un cierre anual del 31,1% interanual.

Ramiro Tosi: “La inflación va a bajar más lento de lo que el Gobierno había anticipado”

Desde LCG advirtieron que, si bien la tendencia sigue siendo descendente, alcanzar niveles cercanos al 1% mensual requerirá despejar las incertidumbres vinculadas al tipo de cambio y avanzar en medidas adicionales de coordinación de expectativas, ya que el actual esquema monetario —basado en un ajuste de bandas cambiarias— no tendría aún ese efecto coordinador.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el Banco Central de la República Argentina proyectó una inflación de 2,3% para diciembre y una variación interanual levemente superior al 30%.

Rubros que más subieron: alimentos, carne y servicios regulados

Entre las estimaciones privadas, Equilibra calculó una inflación mensual de 2,6%, impulsada principalmente por:

Bebidas alcohólicas y tabaco: +4,0% Vivienda, agua, electricidad y combustibles: +3,3% Transporte: +3,2%

La inflación interanual, según esa consultora, se habría ubicado en torno al 31%.

Por su parte, EcoGo Consultores estimó que el rubro alimentos y bebidas subió 2,5% en diciembre, con un fuerte impacto de las carnes, que aumentaron 7,3%, destacándose una suba del 9,6% en la carne vacuna. Las frutas mostraron incrementos moderados (1,8%), mientras que la caída de las verduras (-7,9%) ayudó a compensar parcialmente la presión inflacionaria.

Inflación de diciembre: “Se está hablando de un 2,5%, lo cual mostraría que sigue subiendo”

En la misma línea, la Fundación Libertad y Progreso estimó una inflación de 2,6% en diciembre, con un cierre anual del 31,1%, destacando una “desaceleración significativa del nivel general de precios” y subas no generalizadas entre los distintos rubros de la canasta.

El relevamiento de C&T para el Gran Buenos Aires también arrojó un 2,6% mensual, con una inflación anual de 31,2%, la más baja desde 2017. Según ese informe, la carne volvió a jugar un rol central, con una suba cercana al 8%, lo que llevó a que los alimentos consumidos en el hogar se aceleraran al 3% mensual, el mayor ritmo desde marzo.

Inflación 2026: cambios en la medición y foco en el dólar

De cara a 2026, los analistas advierten que la inflación podría verse influenciada por dos factores clave:

Los cambios metodológicos del INDEC en la medición del IPC, que comenzarán a regir desde enero. El nuevo esquema de bandas cambiarias del dólar, que podría introducir mayor volatilidad en algunos precios.

Aun así, el consenso del mercado es que el Gobierno seguirá priorizando el control inflacionario como eje central de la política económica, utilizando tanto el ancla fiscal como las herramientas cambiarias y monetarias para evitar una aceleración de los precios.

Entre enero y noviembre de 2025, la inflación acumuló 27,9%. Con un diciembre estimado entre 2,3% y 2,5%, el año cerraría cerca del 31%, perforando el mínimo previo de 36,1% registrado en 2020, el año de la pandemia.

