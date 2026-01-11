Melconian: “La inflación está en una meseta del 2%”

El economista y expresidente del Banco Nación, Carlos Melconian, consideró que sigue sin ver un plan de estabilización “serio” del Gobierno que pueda llegar al objetivo repetido por Javier Milei de llegar a una inflación de un dígito anual. A su vez, sostuvo que hay un estancamiento en la economía con problemas de empleo que jalonan el resultado de estos dos años de gestión libertaria.

“Celebran la ‘derrota’ de la inflación, cuando en realidad solo la han desinflado al 20% anual”, sostuvo el expresidente del Banco Nación en diálogo con AM990 Splendid. A su juicio, el Gobierno “sigue armando el plan de lo que hace día a día”, lo que impide abordar los desafíos que exige una verdadera estabilización.

Según Melconian, la economía argentina en este inicio de 2026 se encuentra “en una meseta de inflación mensual del 2%”, y que con ese cuadro, por más que el Gobierno busca mantener una narrativa de control inflacionario, las medidas actuales parecen sugerir lo contrario: que han postergado el objetivo de reducir la inflación a un dígito anual”.

“El plan no está graduado, sigue armándose día a día, y no sé si la inflación sale de los dos dígitos anuales, aunque sea bajo”, señaló el economista, quien consideró que para alcanzar una inflación anual de un dígito hace falta un programa de estabilización de una contundencia que no percibe en el corto plazo en la gestión Milei-Caputo.

“En algún momento fantasearon con un crawling peg del 1%, pero tuvieron que cambiar, porque ante la inflación que supera el 2% mensual y un techo cambiario que crece al 1%, se generaba una tensión insostenible”, agregó Melconian, al que el presidente Javier Milei suele denostar en sus respuestas en redes sociales.

Para Melconian, la actividad económica “parece haberse quedado” en sectores claves como industria, construcción y consumo, pero además habló de “problemas graves de empleo y poder adquisitivo”, situación que ligó a lo que había sostenido respecto a que el plan económico libertario “carece de una hoja de ruta clara que apunte a la reactivación”.