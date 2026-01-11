Caputo enfrenta vencimientos por $ 20 billones

El ministro de Economía, Luis Caputo, enfrentará una licitación clave el próximo viernes 16 de enero. Ese día tendrá un vencimiento por $ 19,3 billones correspondientes a dos Lecaps. Alrededor de la mitad estaría en manos del Estado.

El primer cuatrimestre del año concentra abultados compromisos en el mercado de moneda local. Entre enero y abril de este año se estima que la deuda en pesos asciende a unos $ 87 billones, en un contexto en el que el Gobierno busca evitar una sobreoferta de billetes en la economía. Según el cronograma previsto, los vencimientos se distribuyen de la siguiente manera: $n31 billones en enero, $ 24,8 billones en febrero, $ 12,6 billones en marzo y $ 19,2 billones en abril.

“El Tesoro Nacional enfrenta un perfil de vencimientos que seguirá generando volatilidad en la curva soberana en pesos. La integración mínima diaria del 75% de la exigencia de efectivo mínimo otorga al sistema un margen de maniobra de hasta $ 4 billones, generando puntos de relajamiento estacional de liquidez en cambios de mes y tras licitaciones”, expresó Leo Anzalone, economista y director del Centro de Estudios Políticos y Económicos (Cepec).

Y agregó: “Sin embargo, el endurecimiento reciente del BCRA mostró que, si se recurre nuevamente a la tasa para frenar el spot, ninguna curva soberana en pesos saldrá indemne”.