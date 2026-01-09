El Gobierno paga hoy u$s 4.300 millones de deuda y busca sostener la estabilidad financiera

El Gobierno argentino afronta este viernes el pago de u$s4.300 millones correspondientes a bonos Globales y Bonares, en el primer vencimiento de deuda del año, con una estrategia que combina fondos propios del Tesoro, ingresos por la venta de activos, financiamiento vía REPO y el objetivo de evitar tensiones en reservas, mercado cambiario y activos financieros.

Caputo "tratará" de no emitir más deuda bajo legislación extranjera para pagar los vencimientos de enero

El desembolso marca un test clave para la política económica en el arranque de 2026, en un contexto de escasez de divisas y alta sensibilidad del mercado ante cualquier señal sobre la capacidad del país para cumplir con sus compromisos sin recurrir a reestructuraciones ni generar sobresaltos financieros.

Estrategia oficial para afrontar el vencimiento

La cobertura del pago de la deuda por u$s4.300 millones se apoya en una combinación de recursos propios del Tesoro, ingresos extraordinarios por privatizaciones y financiamiento de corto plazo con un REPO, con el objetivo de atravesar el vencimiento sin generar un estrés inmediato sobre el mercado cambiario ni las reservas.

En ese marco, desde Wise Capital se refirieron en un análisis previo al REPO. “El Banco Central concretó una nueva operación de financiamiento con bancos internacionales con el objetivo de fortalecer las reservas en la antesala del vencimiento de u$s4.300 millones correspondiente a bonos Bonares y Globales”, en referencia al uso de instrumentos financieros para apuntalar la posición externa.

A su vez, el economista Federico Domínguez explicó en su cuenta de la red social X que “el Tesoro paga u$s4.218 MM”, aunque aclaró que “u$s692 MM están en manos del sector público, por lo que no implican una salida neta de dólares al ser pagos intra-sector público y refinanciables”.

Según detalló Domínguez, “el pago neto a privados es de u$s3.526 MM” y agregó que “el Tesoro tendría u$s2.300 MM por ingresos de la privatización de las represas, por lo que se usarían u$s1.200/1.300 MM del REPO para cubrir el pago a privados, quedando un remanente para refuerzo de reservas y/o el próximo pago”. Esta información contó con la confirmación del ministro de Economía, Luis Caputo, en la misma red social.

Los temores del mercado ante el pago

Leo Anzalone, economista y director de la consultora CEPEC, advirtió que “con el pago de los u$s4.300 millones de hoy hay tres miedos centrales que aparecen en el mercado”, vinculados a la presión sobre las reservas netas, la liquidez internacional y el impacto en las expectativas de los inversores.

El analista explicó que el desembolso refuerza la percepción de fragilidad externa si no se consolida la compra de divisas, aunque señaló que “esto cambió en los últimos días, con las compras de reservas”, y agregó que el uso del REPO permitió sortear el vencimiento, aunque mantiene la cautela sobre la sostenibilidad futura.

Reacción de inversores y expectativas financieras

En cuanto al comportamiento de los bonistas, Delfina Rossi, economista y directora del Banco Ciudad, sostuvo que “los minoritarios van a reinvertir, dependerá del nivel de formación del inversor”, y estimó que podrían orientarse hacia instrumentos soberanos como los BOPREAL o activos corporativos.

Eduardo Jacobs: “La deuda externa argentina es extremadamente baja”

En ese sentido, Anzalone señaló que “las medidas adoptadas por el Gobierno para reunir los dólares necesarios” fueron recibidas por el mercado “con mezcla de alivio y cautela”, ya que si bien instrumentos como el uso del REPO permitieron “cerrar el vencimiento sin defaults puntuales” y “aliviar tensiones de corto plazo”, también “ponen de manifiesto la escasez de recursos propios y la dependencia de soluciones transitorias”, lo que mantiene la preocupación por “la sostenibilidad de los flujos de divisas” y se refleja en “precios de activos y en primas de riesgo, que siguen mostrando cautela”.

Reservas, balance del BCRA y señales del mercado

El economista, Federico Machado, detalló en su cuenta de X que el balance del Banco Central a finales de diciembre de 2025 mostró un Patrimonio Neto de u$s35.000 millones, impulsado por la valorización de títulos públicos, aunque persiste la debilidad de las reservas netas, que cubren apenas el 5,3% de la Base Monetaria, lo que refuerza la importancia de una estrategia sostenida de acumulación de divisas.

En la rueda previa al pago, un informe de Cohen Chief Investment Office, señaló que la deuda soberana en dólares registró una caída del 0,3% y que el riesgo país subió hasta los 580 puntos básicos, mientras que el Banco Central volvió a intervenir en el mercado de cambios con compras por u$s62 millones y el stock de reservas brutas aumentó en u$s541 millones hasta los u$s44.781 millones.

