Daniel Sticco: “Los mercados tienen un problema con la Argentina hace tiempo porque no le creen al Gobierno”

El economista, Daniel Sticco, en contacto con Canal E, analizó el comportamiento de los mercados financieros tras la operación de repo por 3.000 millones de dólares y el inminente pago de deuda del 9 de enero.

Daniel Sticco explicó el trasfondo de la reacción negativa del mercado: “Los mercados tienen un problema con la Argentina hace tiempo, porque no le creen al Gobierno, siempre buscan peros”. En ese sentido, recordó que a lo largo del último tiempo se cuestionaron distintos pilares del programa económico: “Hasta hace poquito discutíamos si el tipo de cambio real era bueno o no para el comercio exterior, después se discutió si el ajuste fiscal era sostenible”.

El punto de vista financiero

Asimismo, remarcó que, desde el punto de vista financiero, no hay razones objetivas para el nerviosismo: “Hace 7 meses que está registrando disminución de la deuda pública, o sea, paga más de lo que se refinancia, con lo cual, no hay motivo para tener tanta preocupación”.

Además, Sticco recordó que el propio ministro de Economía había anticipado la cobertura del vencimiento: “El vencimiento de los 4.200 millones de dólares que opera mañana 9 de enero está garantizado porque tenemos superávit fiscal”.

El Banco Central y la concretación del repo

Sobre la reciente operación del Banco Central, detalló: “Ayer el Banco Central informó que cerró una operación con 6 bancos por 3.000 millones de dólares, que con eso completa la necesidad de dólares para pagar este vencimiento”. Y agregó un dato clave sobre el costo financiero: “Esta operación la hizo por una sobretasa de 400 puntos básicos a un año de plazo”.

En ese marco, el entrevistado subrayó que el Tesoro ya contaba con fondos suficientes: “El Tesoro, en cuentas del Banco Central, ya tiene depositados, hasta el 2 de enero eran algo así como unos 2.700 millones de dólares”. Por eso, insistió: “No hay razón para explicar por qué los mercados no reaccionaron bien a esta medida desde el punto de vista doméstico”.

Sin embargo, explicó que el contexto internacional alteró las expectativas: “Se metieron en el escenario factores externos, como es la política de Estados Unidos con Venezuela, con Irán, con Rusia”. En ese sentido, describió el comportamiento típico de los inversores: “Es lo que los analistas llaman un vuelo a la calidad”.