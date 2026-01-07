El Banco Central cerró un repo por USD 3.000 millones: “Está claro que hubo algún tipo de complicación en juntar las reservas”

El economista, Ernesto Mattos, dialogó con Canal E e hizo hincapié en el cierre de un repo por 3.000 millones de dólares por parte del Banco Central, el cual vuelve a poner en el centro del debate la fragilidad de las reservas, el equilibrio cambiario y el impacto de la tensión internacional sobre la economía.

“El último dato de compra de billetes y divisas dio 1.000 millones de dólares negativos en noviembre”, señaló Ernesto Mattos. Sobre la misma línea, agregó que todavía resta conocer el resultado de diciembre: “El último informe va a salir el 27 de enero. Así que hay que ver cómo cerró diciembre, pero está claro que hubo algún tipo de complicación en juntar las reservas”.

Los tiempos del Gobierno a la hora de anunciar el repo

Asimismo, remarcó que, si bien el pago de los compromisos estaba descontado por el mercado, la forma y el momento en que se anunció el repo generan señales de alerta. “Que se anuncie tres días antes, lo que implica en muchos casos, es que no fue fácil llegar a este momento y todavía faltan tres días”, afirmó.

En ese marco, Mattos recordó que el Fondo Monetario Internacional flexibilizó las metas para darle aire al Gobierno. “Hay que recordar que el FMI cambió la meta de reservas, cambió la meta de la cuenta corriente del porcentaje del FBI para que el Gobierno pueda tener un margen de cumplimiento”, explicó.

Los cambios en el mundo y su impacto en la economía argentina

A su vez, vinculó la situación financiera argentina con el escenario internacional, marcado por conflictos y reacomodamientos estratégicos. “El mundo está cambiando aceleradamente y todavía no sabemos las consecuencias de eso”, advirtió, y sumó: “Hoy reina una cierta incertidumbre”.

Uno de los puntos sensibles es la relación con China y Estados Unidos. “Argentina tenía que cumplir algo que le dijo el secretario del Tesoro, que es sacarse de encima el swap chino. Todavía no lo hizo”, afirmó el entrevistado, quien luego alertó sobre posibles condicionamientos futuros.

Al analizar el rol de China, sostuvo: “China tiene una paciencia diferente”. En este sentido, detalló su peso global: “Ha logrado ganar el mercado europeo, ha logrado también tener expansión en el mercado africano, mantiene una fuerte influencia comercial en la región, en todo lo que es infraestructura y puertos”.