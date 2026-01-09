Gustavo Neffa elogió el pago del vencimiento por USD 4.200 millones: “El Gobierno honró, confirmó que iba a hacerlo y lo hizo”

El director de Research for Traders, Gustavo Neffa, dialogó con Canal E e hizo hincapié en el pago del vencimiento de 4.200 millones de dólares que marcó un hito clave para la estrategia financiera del Gobierno y abrió expectativas sobre un posible regreso a los mercados internacionales de deuda.

Gustavo Neffa destacó que el Gobierno cumplió con lo prometido en cuanto al pago de deuda. “El Gobierno honró, confirmó que iba a hacerlo y lo hizo, que no es poco”, afirmó, aunque aclaró que hasta último momento “no sabía ni el mismo Gobierno cuánto era el mix de qué es lo que tenía que poner de plata propia”.

De dónde salieron los dólares

Asimismo, detalló las fuentes de financiamiento: “En segundo lugar, los dólares provenientes de las privatizaciones de las 4 centrales eléctricas y finalmente el repo”. Sobre esta herramienta, subrayó su magnitud: “Es por encima del monto que está necesitando, son los 3.000 millones de dólares, es el mayor de los 3”.

Neffa explicó que el costo financiero se redujo gracias al contexto internacional. “El spread en realidad es un spread sobre la tasa de rendimiento de Estados Unidos que estuvo bajando”, recordó, y agregó que, “Estados Unidos bajó 3 veces la tasa de interés en el último cuatrimestre del 2025”.

El objetivo del riesgo país sigue pendiente

Sobre el riesgo país, señaló que el objetivo oficial aún no se alcanzó. “El Gobierno igualmente hubiera querido que el riesgo país llegado a este momento estuviese por debajo de 500 puntos”, dijo. Sobre la misma línea, explicó por qué no ocurrió: “Todavía es sensible el tema de la reserva del Banco Central, básicamente ahí está el foco del mercado”.

El entrevistado recordó que el Gobierno cambió su estrategia. “Allanado el camino eleccionario, el Gobierno decidió también acumular reservas, elevar el techo de la banda cambiaria”, planteó, lo cual permitió empezar a responder a las expectativas del mercado. En ese marco, indicó: “El objetivo para un país como Argentina es acumular entre 10.000 y 15.000 millones de dólares”.

De cara a 2026, anticipó una mejora por el lado externo. “Creo que el Gobierno está en un año donde las exportaciones van a acelerar de la mano de Vaca Muerta”, afirmó, y sumó “la recuperación del precio petróleo que vimos en el comienzo de año por el caso de Venezuela”.