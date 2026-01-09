La inflación de diciembre en CABA se aceleró y tocó el 2,7%

Durante diciembre del 2025 la inflación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) registró un incremento de 2,7%, cerrando el año con un acumulado total de los 12 meses de un 31%. El dato implicó un alza del 0,3% respecto de noviembre del año pasado, cuando registró el 2,4%.

La trayectoria interanual del indicador se ubicó en 31,8% (-0,8 puntos porcentuales por debajo del mes previo), según datos aportados por la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires. Como dato importante se destacó que la inflación de los alimentos estuvo por debajo del índice general registrando un incremento del 2,4%.

El incremento de diciembre del Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) respondió fundamentalmente a las subas en las siguientes divisiones que en conjunto aportaron 1,91 puntos porcentuales al alza del Nivel General:

- Transporte aumentó 5,5%, con una incidencia de 0,59 puntos en la variación mensual del IPCBA, al impactar principalmente las actualizaciones en los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar y en los valores del boleto de colectivo urbano. Le siguieron en importancia, los incrementos en los precios de los automóviles y de los pasajes aéreos.

- Restaurantes y hoteles registró una suba de 4,3%, contribuyendo con 0,48 puntos al Nivel General, por las alzas en los precios de los alimentos preparados en restaurantes, bares y casas de comidas.

- Alimentos y bebidas no alcohólicas promedió un incremento de 2,4% e incidió 0,42 puntos. Al interior de la división, el principal impulso provino de Carnes y derivados (7,4%). Le siguieron en importancia, Pan y cereales (2,0%) y Frutas (3,7%).

- En sentido contrario, las caídas en Verduras, tubérculos y legumbres (-5,9%), contribuyeron a quitar presión sobre esta división. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó 2,1%, con una incidencia de 0,42 puntos, debido a los ajustes en los valores de los alquileres y de los gastos comunes por la vivienda.

El resto de las divisiones tuvo una incidencia positiva, aunque menor, en el Nivel General, con excepción de Recreación y cultura que registró una variación negativa de 0,7%, como resultado de las caídas en los valores de los paquetes turísticos

Por otra parte, en términos interanuales, las divisiones "Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles", "Alimentos y bebidas no alcohólicas", "Restaurantes y hoteles y Transporte", fueron las principales responsables del incremento de los precios minoristas, explicando el 61,5% de la variación interanual del Nivel General.

Bienes y Servicios

Durante el mes de diciembre, los Bienes registraron una suba de 2,5%, por debajo de los Servicios que aumentaron 2,7%.

La dinámica mensual de los Bienes respondió fundamentalmente a los incrementos en los precios de los alimentos (principalmente carnes, panificados y frutas), de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar y de los automóviles.

En tanto, el comportamiento de los Servicios reflejó principalmente los aumentos en los valores de los restaurantes, bares y casas de comida y de los alquileres. Le siguieron en importancia, las subas en las cuotas de la medicina prepaga, junto con las alzas en los valores de los gastos comunes de la vivienda y del boleto de colectivo urbano. Las variaciones negativas en los precios de los paquetes vacacionales contribuyeron a aminorar el alza de esta agrupación.

En términos interanuales, los Bienes se aceleraron hasta 25,1% — 0,8 puntos porcentuales más respecto del mes previo —, mientras que los Servicios disminuyeron su ritmo de aumento hasta 36,1% — 1,9 puntos porcentuales menos —.

El componente “Resto IPCBA”, que mide la inflación núcleo (sin estacionales ni regulados), mostró una suba de 2,8% mensual y un ritmo interanual del 33,6%, mientras que los precios regulados (como prepagas, combustibles y educación) avanzaron 3,2% en el mes y 30,7% en el año.

Fuente: IDECBA

Los productos estacionales, por su parte, registraron una caída en comparación con noviembre del 2025 del 0,5% principalmente por las bajas en los precios de los paquetes turísticos y de las verduras.

