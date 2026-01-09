En la primera semana de enero del 2026, la inflación promedio en alimentos y bebidas registró una caída del 0,5% según lo indicó en su último informe privado la consultora Labour, Capital & Growth (LCG) que además detalló que en las últimas cuatro semanas la inflación promedio se desaceleró a 1,1% mensual.

Este relevamiento se lleva a cabo mediante web scraping los miércoles, relevando el precio de ocho mil alimentos y bebidas de cinco supermercados. Además, los ponderadores corresponden a la estructura de Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires.

La inflación de diciembre se encamina a cerrar un 2025 con el menor IPC acumulado desde 2017

De acuerdo a los datos de la consultora, esta reducción del 0,5% rompe con dos semanas consecutivas de aumentos de 0,6%. Si bien esta merma logró superar las anteriores veces que la medición arrojó un número negativo, sigue estando muy lejos de lo logrado en la segunda semana de mayo del 2025, cuando la caída fue del 1,6%. Solamente en 3 semanas el porcentaje dio 0% en la variación total.

Por otro lado, desde la segunda semana de mayo hasta la primera de enero, solamente en seis relevamientos se registraron bajas con valores que no superaban el 0,4%.

Los productos lácteos y huevos lideraron la baja

Solamente dos rubros registraron bajas en la primera semana de enero, "Productos lácteos y huevos" con 5,7% y "Bebidas e infusiones para consumir en el hogar" con un 3,2%.

Inflación y dólar en 2026: los números que proyectan analistas locales e internacionales

Por otra parte, todos los demás rubros aumentaron, “Verduras” subió con 2,5%; "Azúcar, miel, dulces y cacao" con un 2,4%; “Productos de panificación, cereales y pastas” y “Comidas listas para llevar” subieron lo mismo cada uno, 1,4%; “Frutas” aumentó 1,2%; “Condimentos y otros productos alimenticios” con 0,8%; “Aceites” con 0,3%; y por último en este listado, "Carnes" con 0,2%.

Según indicaron en el informe de la consultora LCG, “los aumentos de Panificados y Verduras fueron más que compensados por la fuerte caída de Bebidas y Lácteos”.

La medición de precios minoristas según Eco Go

En tanto, la medición EcoGo detectó que la inflación en alimentos y bebidas en la primera semana de enero mostró una suba de 0,5% en sus valores. Con este resultado, se ubica con 1 punto porcentual por debajo de lo registrado en la semana anterior, según el relevamiento de precios minoristas (RPM) que realiza la consultora.

En el informe se advierte que, con esta evolución, la inflación de los alimentos que son consumidos dentro del hogar se proyecta en torno al 2,5% en diciembre.

Por otro lado, al sumar la variación de los alimentos consumidos fuera del hogar, que registró una suba del 1,3%, el índice general de alimentos se ubica en 2,3%.

Por último, desde la consultora que dirige Marina Dal Poggetto, señalaron que “para enero, la inflación general se proyecta en torno al 2,2% mensual. El dato es todavía preliminar y está sujeto a modificaciones”.

