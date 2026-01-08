Inflación: el REM fijó el dato de diciembre 2025 y anticipó cuándo se rompe el techo del 2%

Las consultoras y centros de investigación relevados por el Banco Central ajustaron levemente sus previsiones inflacionarias en el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), y ratificaron un escenario de desaceleración gradual de precios hacia 2026.

De acuerdo al informe elaborado por el Banco Central de la República Argentina, las 44 consultoras y entidades que participan del REM proyectan que la inflación de diciembre de 2025 será de 2,3%, apenas por debajo del 2,5% registrado en noviembre. El dato surge del relevamiento realizado entre el 23 y el 30 de diciembre y muestra un ajuste marginal respecto de la encuesta previa.

El dato sería levemente inferior a las proyecciones realizadas por las consultoras privadas, que en algunos casos situaron al dato del último mes del año en niveles de 2.6%. Una de las cosas que señalan justamente esas proyecciones es que, de darse un dato en esos niveles no habría seguido avanzando en diciembre la desinflacióm.

La inflación de diciembre se encamina a cerrar un 2025 con el menor IPC acumulado desde 2017

Retomando las proyecciones de inflación del último REM; aunque en este caso para el dato del IPC núcleo, el consenso de los analistas también se ubica en 2,3% mensual, confirmando que la desaceleración sería pareja tanto en los precios regulados como en los componentes más inerciales de la inflación.

Vale señalar que en la medición del IPC núcleo se excluyen los precios más volátiles, como los estacionales (frutas, verduras) y los regulados por el gobierno (tarifas de servicios públicos, combustibles), para mostrar la tendencia subyacente y de mediano plazo de los precios, reflejando mejor la persistencia de las presiones inflacionarias sin el "ruido" de factores temporales o administrativos.

El proceso de desinflación sigue en 2026 y se bajaría un punto de inflación hacia junio

De cara a enero de 2026, las consultoras esperan que la inflación general baje a 2% mensual, y que continúe un sendero descendente en los meses siguientes hasta ubicarse en torno a 1,5% mensual hacia junio de 2026.

En materia laboral, el REM refleja que los analistas estiman una tasa de desocupación de 6,8% para el cuarto trimestre de 2025 y de 6,9% para el mismo período de 2026, con una leve corrección a la baja frente a las previsiones anteriores.

Respecto del frente cambiario, la mediana de las proyecciones del tipo de cambio oficial se ubicó en $1.484,3 por dólar para el promedio de enero de 2026.

En comercio exterior, el conjunto de consultoras espera para 2026 exportaciones por USD 91.407 millones e importaciones por USD 80.442 millones, lo que arroja un superávit comercial estimado de USD 10.965 millones, casi USD 2.000 millones por encima de lo proyectado en el REM previo.

En síntesis, el último relevamiento del BCRA mostró que las consultoras consolidan expectativas de menor inflación, estabilidad cambiaria relativa y un superávit externo robusto, aunque todavía con niveles de precios mensuales por encima del objetivo oficial de corto plazo.

