Elisabet Piacentini: “La reducción de la prescripción es solo para los que cumplieron”

La reciente aprobación de la Ley 27.799, conocida como Ley de Inocencia Fiscal, introduce cambios relevantes para quienes cumplieron con sus obligaciones impositivas. Según explicó Elisabet Piacentini, la norma modifica la Ley de Procedimiento Tributario, especialmente en materia de prescripción. “Ya tenemos ley, y viene a reducir los plazos de prescripción para aquellos que cumplieron y presentaron sus declaraciones juradas”, señaló.

Hasta ahora, el fisco podía reclamar cargas sociales, jubilaciones y obras sociales hasta diez años hacia atrás, e impuestos por cinco años —que en la práctica podían extenderse—. Con la nueva ley, esos plazos se acortan, pero solo para los contribuyentes que hicieron “buena letra”. “La reducción va a ser para quienes cumplieron, no para todos”, aclaró Piacentini.

Bancos, UIF y el ingreso de ahorros al sistema

Uno de los puntos más sensibles es el rol de los bancos y los controles sobre el origen de los fondos. Piacentini explicó que las entidades deben cumplir con normas de la UIF y reportar operaciones sospechosas. “Los bancos tienen que informar cuando se depositan montos superiores a 40 salarios mínimos”, indicó, y agregó que muchas veces la insistencia depende del criterio del gerente de cada sucursal.

En ese marco, recordó situaciones similares durante los blanqueos: “Había gerentes que pedían justificar el origen del dinero cuando la ley decía que no hacía falta”. Para la especialista, será clave una bajada de línea clara del Banco Central que brinde tranquilidad a las entidades financieras.

La diferencia, subrayó, está en el perfil del cliente. “No es lo mismo alguien que hace 20 años tiene cuenta y presenta sus declaraciones, que alguien que aparece sin historial bancario”, explicó. En el primer caso, el origen de los fondos suele ser claro: ahorro proveniente de una actividad lícita.

Confianza, dólares y una deuda cultural

Piacentini también abordó la desconfianza histórica de los argentinos hacia el sistema bancario. “No se termina de confiar en nuestro sistema bancario; el corralito de hace 25 años sigue marcando el ahorro”, afirmó. Sin embargo, consideró que la Ley de Inocencia Fiscal puede generar un círculo virtuoso. “Ahora tenemos una ley que le saca la lupa del fisco a los ahorros”, sostuvo.

Respecto a los dólares guardados “fuera del sistema”, fue clara: “Muchísimos de esos ahorros son absolutamente lícitos, pero se compraron por circuitos no permitidos”. El objetivo, explicó, es que esos fondos vuelvan a circular en la economía formal.

Finalmente, criticó la burocracia bancaria en la aceptación de billetes. “Son dólares válidos en todo el mundo, pero acá te los devuelven por una manchita o un sello”, señaló, y reclamó normas más claras para evitar perjuicios al contribuyente.

