Consumo navideño: leve repunte, pero con un gasto todavía muy ajustado

En diálogo con Canal E, la periodista y especialista en consumo Celeste Sánchez analizó los datos del informe de CAME y explicó por qué, pese al leve crecimiento de las ventas, el comercio aún no siente una recuperación sostenido.

El consumo de Navidad dejó una señal moderadamente positiva para el cierre del año. Según el informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas crecieron en promedio un 1,3% respecto de 2024. Para Sánchez, periodista especializada en consumo, el dato debe leerse con cautela. “Las ventas relacionadas con Navidad crecieron un 1,3% en promedio, pero con muchos contrastes entre rubros”, explicó.

Algunos sectores mostraron subas destacadas. “Perfumería subió cerca del 30%”, señaló Sánchez, mientras que otros rubros continuaron en baja. “Electrónica y celulares cayeron alrededor de un 4%, y juguetería un 6,6%, una baja que se viene dando desde años anteriores”, aclaró, marcando que no se trata solo de un fenómeno puntual de 2025.

Ticket promedio bajo y promociones agresivas

Uno de los datos centrales del informe es el nivel de gasto. “El ticket promedio fue de unos 36.000 pesos”, detalló la especialista, y explicó que ese monto se sostuvo gracias a estrategias comerciales muy fuertes. “Muchos comerciantes aplicaron promociones muy agresivas, con descuentos, financiamiento y devoluciones, para impulsar las ventas”, sostuvo.

Según Sánchez, estas acciones fueron clave en un año marcado por la caída del consumo. “Era la última inyección de ventas del año y la necesitaban en un contexto de consumo muy deprimido”, afirmó. Sin embargo, advirtió que, aun con el leve repunte, “al comerciante todavía le cuesta notar una diferencia real en la caja del día a día”.

El comportamiento del consumidor también refleja cambios. “Hoy se compra lo justo y necesario”, explicó, lo que ayuda a entender la baja en productos de mayor valor, como celulares o juguetes. En ese contexto, muchos comercios apuestan ahora a Reyes como una posible segunda oportunidad, aunque muy cercana a Navidad.

Cambios de hábitos y competencia importada

Sánchez también destacó transformaciones en los hábitos de compra. “Librería tuvo un ticket por encima del promedio”, indicó, y lo vinculó a nuevos intereses de niños y adolescentes. “Ya no todo pasa por el juguete tradicional; hay otros regalos que ganan espacio”, explicó.

En rubros como vestimenta y marroquinería, el gasto promedio rondó los 60.000 pesos. “Es un ticket bastante por encima del promedio general”, dijo, aunque aclaró que sigue siendo un sector castigado. Parte de esta dinámica se explica por la competencia externa. “Hoy conviven productos nacionales e importados en la góndola, y además muchos consumidores compran directamente en el exterior”, señaló.

La especialista fue clara sobre el impacto del e-commerce internacional. “Ya no siempre se necesita al comercio como intermediario para acceder a productos importados”, concluyó, una tendencia que reconfigura precios, hábitos y expectativas en el consumo local.

