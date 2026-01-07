Inflación de diciembre: “Se está hablando de un 2,5%, lo cual mostraría que sigue subiendo”

El economista, Gonzalo Martínez Mosquera, en contacto con Canal E, se refirió a la persistencia de una inflación mensual en torno al 2,5%, lo cual vuelve a encender señales de alerta para las pequeñas y medianas empresas.

“Respecto a lo que va a ser el dato de inflación de diciembre, se está hablando de un 2,5, 2,6%, lo cual mostraría que la inflación sigue subiendo”, explicó Gonzalo Martínez Mosquera, y recordó que el proceso viene de varios meses atrás: “Allá en mayo de 2025 dio 1,5% y a partir de ahí, de manera lenta pero segura, viene dando escaloncitos y hoy estamos en 2,5, 2,6% mensual”.

La suba de la inflación complica el mantenimiento de las PyMEs

Asimismo, puso el foco en la dificultad que atraviesan las PyMEs para sostener márgenes. “Hay que ver qué PyMEs pueden trasladar la inflación y qué PyMEs no, lo complica un poco más”, advirtió. Sobre la misma línea, cuestionó las proyecciones oficiales. “Recordemos que Milei viene diciendo que a mediados de 2026 va a ser 0%”, señaló, aunque expresó dudas sobre ese escenario.

Mosquera planteó que el factor central que explica la inflación es la tasa de interés. “Desde mi punto de vista el factor principal por el cual la inflación sube o baja en Argentina es la suba o la baja de la tasa de interés”, afirmó. En este sentido, aclaró: “Desde mi punto de vista subir la tasa de interés es inflacionario, bajarla ayuda a reducir la tasa de inflación”.

La relación de la tasa de interés con la inflación

A su vez, explicó el freno actual del proceso desinflacionario. “Cuando el Gobierno dejó de bajar la tasa de interés la inflación se estancó y hoy en día tenemos esta inflación que se niega a seguir bajando”, dijo. Además, agregó: “Mientras mantengan una tasa de interés que está hoy alrededor del 30-35% anual, la inflación la vamos a seguir viendo en estos niveles”.

El entrevistado cuestionó la mirada tradicional centrada en la emisión. “No te fijes tanto en cuánto emite el Gobierno sino en qué le exige el Gobierno a la sociedad a cambio de esos pesos”, sostuvo.

También advirtió sobre los incentivos actuales: “Cuando vos tenés una billetera virtual y recibís pesos gratis por tener los pesos en esa billetera virtual, ahí te está dando una indicación de que acá hay algo raro, me están regalando pesos”.