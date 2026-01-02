El INDEC cambia la forma de medir la inflación, ¿qué se modifica?

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) implementa a partir de este viernes 2 de enero una nueva metodología para medir la inflación, adecuando el cálculo a una canasta de consumo más representativa de los gastos actuales. Esta modificación había sido anunciada por el Gobierno nacional en septiembre de 2025, pero se decidió implementarla en enero de 2026 para facilitar la comparación intermensual (aunque la interanual también será posible, ya que no se producirá un corte de las series históricas).

Inflación de diciembre: el IPC cerraría 2025 por encima del 2% y el año rondaría el 32%

Este indicador es clave para la economía argentina, dado que por esa vía se indexan jubilaciones, beneficios sociales, deuda pública, y ahora también el techo y el piso de la banda cambiaria. Además de que es referencia de ajustes para precios sensibles como tarifas de energéticas de transporte, combustibles, planes de salud, y educación privada, entre otros.

La modificación se da en un contexto en el que recrudecieron las diferencias entre los resultados que mes a mes informa el organismo y el real impacto que siente la sociedad en sus bolsillos.

Un dato muy importante a tener en cuenta es que los datos que el INDEC recopile el próximo 13 de enero, todavía responderán al método anterior, ya que se trata de la inflación de diciembre de 2025. Recién en febrero, cuando se revele el IPC (Índice de Precios al Consumidor) de enero, se aplicará el nuevo método de medición.

En consecuencia, habrá que esperar hasta el miércoles 11 de febrero para conocer el primer IPC renovado correspondiente a enero. Desde el organismo anunciaron que recién para esa fecha se convocará a una conferencia de prensa para ofrecer precisiones de cómo es la nueva forma de medir la inflación.

La nueva metodología del INDEC para medir la inflación

Hasta ahora han trascendido algunos aspectos generales de la nueva metodología. El nuevo IPC se basa en la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017–2018, reemplazando la referencia que estaba en uso (2004–2005).

Se adoptan estándares internacionales de clasificación (COICOP 2018), con 13 divisiones de consumo, frente a las 12 previas.

La canasta de bienes y servicios se amplía y gana peso en el índice; alimentos y bebidas pierden participación relativa; transporte y comunicación aumentan su incidencia en la medición. Con estos cambios se busca reflejar hábitos de consumo más actuales.

El rubro de comunicaciones gana lugar y suma consumos que antes tenían poco peso o directamente no existían. El texto menciona el cambio en el uso de telefonía e internet y agrega ejemplos concretos: se incorporan gastos como plataformas de streaming de películas y música, un componente que hoy forma parte del presupuesto mensual de muchos hogares.

El volumen de datos relevados crece significativamente -de unos 320.000 a unos 500.000 precios mensuales, con alrededor de 24.000 informantes- y la recolección pasa a ser 100% digital, eliminando el papel. Esto permite un procesamiento más rápido y mayor trazabilidad.

El pronostico inflacionario para enero

Varios expertos anticipan una desaceleración del IPC en enero, aunque muchos incrementos “sensibles” impactarán en el bolsillo de los argentinos en el primer mes de 2026.

De acuerdo al último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central, en el primer mes del año la inflación será de 1,9%.

Si se cumple esa estimación, se concretará una desaceleración respecto a los meses previos y se volverá a perforar el piso del 2%, como ocurrió a mediados del año pasado.

En esa línea, Analistas y consultoras privadas anticiparon más recientemente que la inflación de diciembre en Argentina no diferirá mucho respecto del 2,5% que marcó en noviembre. Así, el IPC cerraría el año en niveles cercanos al 32%.

De cara al inicio de 2026, desde Eco Go anticipan que la proyección preliminar para enero se ubica en torno al 2,2%, aunque recuerdan que a partir de este mes la inflación comenzará a medirse bajo la nueva metodología.

El año 2026 inició con nuevos aumentos en las tarifas de luz, gas, agua y cloacas. Las resoluciones oficiales anticipan ajustes de entre 2,5% y 4% en promedio para los usuarios residenciales. Estas subas todavía no contemplan la eliminación de subsidios energéticos anunciada por el Gobierno nacional, una medida que podría llevar los incrementos, especialmente en el gas, a porcentajes de dos dígitos.

Otro aumento sensible es el que tiene que ver con el boleto de colectivo, que volverá a ajustarse según el avance del Índice de Precios al Consumidor (IPC), más un adicional de 2%. Así, en el caso de los colectivos de la provincia de Buenos Aires, el boleto vale en promedio $658, pero en enero pasa a costar $688.

También subieron las prepagas (2,5% promedio) y los combustibles, por mencionar otros ajustes significativos. Se trata de subas que alcanzan a casi toda la población y que en algunos casos tienen un efecto derrame sobre el resto de los precios de la economía.

