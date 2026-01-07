A cuánto llegará el dólar y la inflación en 2026 según las consultoras que releva el Banco Central

Las consultoras que releva el Banco Central de la República Argentina (BCRA) pronosticaron una inflación de 2,3% para diciembre de 2025, de acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) difundido por la autoridad monetaria.

Para enero, se proyecta una inflación general de 2,0%, “previendo los analistas que continuará un sendero descendente que se extiende hasta junio, cuando la inflación mensual alcanza 1,5%”, indica el reporte. La inflación anual de 2026 se ubicaría en 20,1%, casi el doble del 10,1% que estimó el Gobierno en la Ley de Presupuesto.

En cuanto al tipo de cambio, el promedio de las proyecciones estimó $1.484,3 por dólar para el promedio de enero de 2026, marcando una variación interanual de 42,2%.

La inflación de diciembre se encamina a cerrar un 2025 con el menor IPC acumulado desde 2017

Para diciembre de 2026 el conjunto de participantes pronostica un tipo de cambio nominal de $1.753, lo que arroja una variación interanual esperada de 21,0%.

Por su parte, el Producto Bruto Interno en el cuarto trimestre de 2025 habría crecido 0,4% respecto al trimestre anterior. Además, proyectan un incremento de 0,9% y 1,0% en el primer y segundo trimestre de 2026, respectivamente. El año 2026 terminaría con un crecimiento real 3,5% respecto al promedio de 2025.

Desocupación, balanza comercial y resultado fiscal

La tasa de desocupación para el cuarto trimestre de 2025 fue estimada en 6,8% de la Población Económicamente Activa. En el tercer trimestre de 2025, la desocupación alcanzó al 6,6% según el INDEC. Para el cuarto trimestre de 2026, los participantes del REM estiman que escalará a 6,9%.

En lo referente a la balanza comercial, se estiman para 2026 exportaciones por US$ 91.407 millones e importaciones por US$ 80.442 millones, dejando un superávit comercial anual de US$ 10.965 millones.

La proyección del resultado fiscal primario del Sector Público Nacional no Financiero es de un superávit de $16,0 billones para 2026.

