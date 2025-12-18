La desocupación bajó al 6,6% y afectó a 1 millón de personas en el tercer trimestre, según el INDEC

En el tercer trimestre de 2025, la tasa de desocupación alcanzó al 6,6% entre la población económicamente activa (PEA), que representa a 1 millones de personas. Se trata de una caída del 1,0% con respecto al 7,6% registrado en el segundo trimestre, de acuerdo con lo informado por el INDEC este jueves.

La tasa de actividad (TA) –que mide la PEA sobre el total de la población– alcanzó el 48,6% (14,6 millones de personas), mientras que la tasa de empleo (TE) –que mide la proporción de personas ocupadas con relación a la población total– se ubicó en 45,4% (13,6 millones de personas). En el segundo trimestre, habían registrado 48,1% y 44,5%, respectivamente.

La tasa de informalidad fue de 43,3%. El 71,9% de los ocupados son asalariados y, entre ellos, el 36,7% no cuenta con descuento jubilatorio, es decir, son informales. Dentro de los asalariados informales, el 13,9% realiza aportes propios.

Por otra parte, el 24,5% de la población ocupada trabaja por cuenta propia, el 3,2% son patrones y el 0,4% son trabajadores familiares sin remuneración.

La tasa de subocupación resultó del 10,9% de la PEA, mientras que los otros ocupados demandantes y los otrosocupados no demandantes disponibles alcanzaron, en conjunto, el 11,3% de la PEA. Consecuentemente, la presión sobre el mercado laboral, conformada por el universo de desocupados, subocupados, ocupados demandantes y ocupados no demandantes disponibles, alcanzó el 28,7% de la PEA. En el trimestre anterior había marcado 30,5%.

Dentro de la población activa (48,6%) se destacó que la tasa de actividad para los varones fue de 70,1%, mientras que para las mujeres fue de 52,6%.

A nivel geográfico, las regiones que presentaron mayores tasas de actividad fueron Gran Buenos Aires (49,5%), Pampeana (49,8%) y Cuyo (47,6%). Por otra parte, la que presentó la menor tasa de actividad fue Noreste (43,6%).

A su vez, si consideramos el tamaño de los aglomerados, en los de 500.000 y más habitantes, la TA (49,5%) fuesuperior a la de menos de 500.000 habitantes (44,7%).

Desocupación

La tasa de desocupación (TD) fue de 7,4% para las mujeres y de 5,9% para los varones. Las regiones que con mayores tasas de desocupación fueron Pampeana y Gran Buenos Aires, con 7,5% y 6,8%, respectivamente. "Al mismo tiempo, se destaca que las regiones con menor TD fueron Patagonia (5,0%) y Noroeste (4,7%)", señalaron desde el INDEC.

Daniel Schteingart, director de Fundar afirmó que "la baja del desempleo se produjo por suba de las personas ocupadas, no porque dejaron de buscar trabajo. La tasa de empleo (ocupados cada 100 habitantes) pasó del 45% al 45,4% (era 45,5% en 2023)". 3

"Todo se explica por la informalidad, que subió del 42,6% al 43,3%. El dato es consistente con la destrucción de empleo en blanco en las empresas que informa mensualmente la Secretaría de Trabajo (no hay este dato para 2023 porque se empezó a medir a fines de ese año).

Aldo Abram director ejecutivo de la fundación Libertad y Progreso, opinó que "consecuente con la mejor evolución que lo esperado del nivel de actividad del tercer trimestre, la creación de empleo superó nuestras expectativas".

"A pesar del aumento de la gente que salió a buscar trabajo, se terminó generando una caida a 6,6% de la desocupación; lo que resulta una buena noticia", agregó Abram.

LM