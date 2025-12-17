Especialista en seguridad social: “La reforma laboral desfinancia el sistema previsional”

El especialista en seguridad social Juan Carlos Juárez cuestionó la reforma laboral impulsada por el Gobierno y advirtió que tendrá un efecto directo sobre el sistema previsional. “Esos tres puntos que se transfieren al Fondo de Asistencia Laboral significan la caída de un 11% de los ingresos para financiar el sistema previsional argentino”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190). “Estamos hablando de jubilaciones mínimas que no van a superar los 350.000 pesos y de un sistema que ya es financieramente precario”, sostuvo el diputado provincial.

Juan Carlos Juárez es abogado, magíster, especialista en seguridad social y temas previsionales de la Argentina. Cuenta con vasta experiencia en la función pública: fue diputado provincial representando al partido GEN y concejal en el municipio de Luján. Además, fue funcionario de ANSES-PAMI. Recientemente asumió como director gubernamental del Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires. Su especialización se centra en el análisis de las políticas públicas, el impacto de las moratorias previsionales y la situación de los adultos mayores.

El tema de fin de año es, sin lugar a dudas, la reforma laboral, ¿qué impacto puede tener en el mundo previsional?

El impacto que tiene esta reforma laboral, más allá de las características particulares que tiene que ver con los derechos de los trabajadores, siempre tenemos que pensar que nuestro régimen de seguridad social y laboral tiene cláusulas pétreas en el artículo 14 de la Constitución Nacional. A partir de ahí, las modificaciones que pretende hacer el gobierno del presidente Milei impactan directamente sobre el pago de jubilaciones y pensiones por la cuestión financiera, porque esos tres puntos que el gobierno ha decidido transferir desde el fondo financiero para este Fondo de Asistencia Laboral, para pagar supuestas indemnizaciones a futuro, impactan de una manera muy fuerte, porque significan la caída de un 11% de los ingresos para financiar el sistema previsional argentino.

¿Cuánto es el monto que impacta en un año? Aproximadamente 3.500 millones de dólares. Es decir, una masa completa para el pago de la nómina total de jubilaciones y pensiones de un mes durante el año 2026. Entonces, si estamos en un sistema que está muy precario, que tiene debilidad financiera, que va a pagar en el mes de enero una pensión o jubilación mínima que no va a superar los 350.000 pesos, está claro que esto va a impactar y va a tender a deteriorar la capacidad de un buen pago de jubilaciones y pensiones en la Argentina. Eso como primer punto.

En lo que se refiere a la seguridad social, también tiene impacto en el PAMI, porque reduce, como en los 90, un punto en los ingresos a las arcas del PAMI de su financiamiento. Eso equivale casi a un 20 o un 25% del ingreso para el pago de prestaciones en el PAMI, que hoy está viviendo una situación muy crítica. ¿Por qué? Porque distintas prestaciones, como puede ser la entrega de prótesis y órtesis, o como puede ser determinado tipo de atención médico-quirúrgica, están tardando mucho más tiempo del debido.

Y va a impactar, en términos de seguridad social, sobre las obras sociales sindicales, que también van a tener una reducción muy importante en sus ingresos, y sabemos la situación que tienen las obras sociales en este tiempo, sumado a que el sector de salud pública, tanto nacional, provincial o municipal, está en una situación muy compleja.

Reforma laboral: ¿creará más o menos empleos?

Lo que estoy escuchando del análisis que hace es que hay un desfinanciamiento de ANSES, de PAMI y de cajas de obras sociales; es decir, se desfinancia el sistema.

Exactamente, hay un desfinanciamiento del sistema. Y no es verdad, quiero decirlo esto también, que hay una reducción, por ponerlo en el parámetro que le pone el gobierno, de reducción del costo laboral, hay una transferencia hacia otros objetivos que plantea el gobierno. La pregunta que debemos hacernos todos, que deben hacerse los gremios, que debe hacerse toda la dirigencia política y pública de la Argentina, es cómo vamos a suplir esa caída en los ingresos del financiamiento del sistema de obras sociales de salud y en el sistema de pago de jubilaciones y pensiones.

No solo en el pago de jubilaciones y pensiones. Tengamos en cuenta que ANSES tiene 100.000 sentencias firmes a pagar, que lo está pagando el gobierno, los juicios. Es decir, el nivel de litigiosidad es tan importante en materia previsional que hay casi 400.000 juicios en proceso, y eso implica que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tenga el 62% de la cartera de los expedientes que tiene a tratar; precisamente son del sistema previsional y de la seguridad social.

Este es el impacto, porque vemos cómo se va a retrasar. Hoy ya ocurre que, para poder cobrar los jubilados esas sentencias firmes, hay que embargar cuentas de ANSES. Es decir, para hacer casi una cuenta de almacenero, los aportes patronales no van a bajar, sino que se redirige. Quiero señalar: si nosotros miramos la región, estamos yendo a contramano de lo que hizo Chile y puso en funcionamiento en el mes de agosto. ¿Por qué? Porque Chile, ¿qué está haciendo? Está incrementando los aportes patronales, porque ha ido de un sistema totalmente privado a un sistema mixto.

Y quiero señalar algo, porque a veces por desconocimiento yo veo que se dice: “No va a cambiar con el nuevo gobierno de Chile esto”, porque ha sido un pacto del Estado chileno, de los distintos partidos políticos, de los empresarios y de estas asociaciones sindicales. En el régimen laboral, si queremos mirar el impacto en seguridad social, Chile va a un sistema de 40 horas semanales. México está yendo a un sistema de 40 horas semanales. Y, si queremos mirar el sistema del convenio europeo, tiene un promedio de 36 horas semanales, con los países bajos con el top de baja cantidad de horas de trabajo, que son 32 horas semanales. Es que nosotros estamos yendo contrariamente a lo que se está aplicando.

Proyecto de reforma laboral: cambios clave y controversias en el Congreso

Entonces, ¿a quién beneficia esta reforma laboral?

En realidad, esto es algo que viene pidiendo tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional: un ajuste que termina perjudicando, en este caso, a jubilados y pensionados, que termina perjudicando a los trabajadores y que beneficia muy poco al sector empresario o al sector de servicios que genera trabajo. Porque, de esta manera, digo, si ese 3% que dice que, en vez de ir para ANSES, va a ir a este fondo nuevo de despido, de asistencia laboral, el Estado va a terminar indirectamente financiando los despidos. No lo están financiando los trabajadores y la patronal.

Además hay que agregar algo: se crea un fondo de capitales que va a recircularizar sobre la Bolsa Nacional de Valores. Digamos, va a estar en el circuito financiero. Nadie dice cómo se lo va a administrar, nadie sabe cómo se lo va a custodiar, nadie sabe qué pasa si durante un año el índice de despido fue muy bajo y de ese fondo quedó el 90% disponible. Si se va a reciclar para el próximo año, si se lo van a devolver al empresariado, si se lo va a enviar al sistema previsional. ¿Cómo se administra? Está lleno de inconsistencias y de incertidumbre con respecto a qué se va a hacer con ese fondo.

Hay algo que dicen desde el oficialismo y que mucha gente no termina de entender la ecuación. Dicen: “A partir de estos cambios se va a generar más empleo”. ¿Hay una relación directa entre los cambios que propone esta reforma laboral y la generación de empleo?

Lo único que podría mejorar una ley laboral es el nivel de trabajadores registrados. Tengamos en cuenta que en la Argentina tenemos el 50% de los trabajadores no registrados. Eso podría mejorar si usted genera facilidades extendidas a los fines de que quienes no están registrados, la patronal los pueda registrar. Eso puede ser un mecanismo.

Pero para que se genere más trabajo lo que hay que mover es la rueda del desarrollo, que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con la competitividad, que tiene que ver con la presión fiscal que tienen los productos generados en la Argentina para ponerlos en competencia en el mundo. Con el 21% de IVA, con el nivel de ingresos brutos que hay a nivel provincial y de los costos municipales, digamos, por ahí pasa generar más puestos de trabajo.

Merecería un debate puntual: la automatización, el desarrollo tecnológico, la inteligencia artificial, genera una asimetría entre la cantidad de generación de puestos de trabajo y el nivel de producción. Le voy a dar un dato: en el área textil, lo que producía una máquina de principios de los 2000, hoy una máquina nueva textil produce diez veces más. La del año 2000 utilizaba dos empleados; la del 2025 utiliza el componente de un empleado, pero produce cinco veces más. Es decir, esta asimetría entre los niveles de producción y la generación de puestos de trabajo tiene que ser compensada con algún incentivo al sistema de la seguridad social, como lo están haciendo los países desarrollados.