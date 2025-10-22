Federico Glustein: “No hay posibilidades de crecimiento y desarrollo con este sistema económico”

Federico Glustein, economista, dialogó con Canal E sobre la falta de un plan económico sostenible en la Argentina actual, el impacto de la política internacional y la pérdida de competitividad estructural.

“El largo plazo en Argentina es de un año”: incertidumbre, dependencia y sin plan económico

“El largo plazo de la Argentina es menos de un año, no es el largo plazo de un país estable”, sostuvo Glustein, marcando una de las debilidades estructurales del modelo actual. Según el economista, el gobierno de Javier Milei “no tiene un programa económico real”, más allá de mostrar solo dos resultados parciales: la baja de la inflación y el superávit fiscal.

Sin embargo, Glustein advierte que esto no alcanza: “No hay obra pública, no bajó la pobreza, crece la informalidad y están cerrando 40 PYMES por día”. Esa desconexión entre la macro y la microeconomía, según el economista, debilita al modelo en su conjunto.

Además, el economista remarcó la fragilidad del tipo de cambio: “Hoy sabemos que la Argentina no tiene dólares para intervenir en el mercado cuando tenés una corrida”. Y advirtió que, de no mediar el blanqueo, la liquidación del agro o apoyos externos, el dólar se habría disparado: “Sin esos dólares, hubiéramos tenido un dólar probablemente del doble”.

El costo de depender de EE.UU. y una economía que no arranca

Para Glustein, el vínculo con Estados Unidos plantea una nueva dependencia con consecuencias directas en la soberanía económica: “Hoy tenés que priorizar a Estados Unidos, con lo cual ya cambia el panorama del RIGI”. En su análisis, las inversiones extranjeras estarán atadas a condiciones geopolíticas, desdibujando los objetivos del régimen de incentivo.

El RIGI, que prometía dinamizar la economía con beneficios fiscales y libre disponibilidad de divisas, “no está funcionando tras dos años de anuncios”, explicó. “El gobierno no puede mostrar ni una piedra puesta en una ruta”, apuntó, refiriéndose a la parálisis de la obra pública como símbolo del estancamiento.

Por otro lado, Glustein resaltó que el modelo actual repite esquemas conocidos: “El plan económico que parecía muy romantizado termina utilizando los mismos recursos: dólar soja, bandas de flotación, swap con China”. A su juicio, no hay innovación ni cambio de rumbo: “Milei lo único que quería era profundizar el modelo de agroexportación”.

Finalmente, dejó una advertencia estructural: “No hay posibilidades de crecimiento y desarrollo con este sistema económico. Y no veo en mi ley alguien que vaya a cambiar esta lógica".

