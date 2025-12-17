La inflación mayorista aceleró a 1,6% en noviembre, según el INDEC

Los precios mayoristas en noviembre aumentaron 1,6% con respecto al mes anterior, marcando una variación interanual de 24,3% y un acumulado en los primeros once meses de 23,2%, informó el INDEC.

Tras el pico de 3,7% en septiembre, el índice de precios internos al por mayor (IPIM) había caído a 1,1% en octubre.

La suba mensual consecuencia de la suba de 1,8% en los “Productos nacionales” y la baja de 0,6% en los “Productos importados”.

Dentro de los “Productos nacionales”, las divisiones con mayor incidencia en el IPIM fueron “Productos agropecuarios” (0,51%), “Productos refinados del petróleo” (0,41%), “Alimentos y bebidas” (0,30%) y “Vehículos automotores, carrocerías y repuestos” (0,21%). La mayor incidencia negativa la tuvo “Petróleo crudo y gas” (-0,55%).

Por otra parte, el nivel general del índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) tuvo un aumento de 1,3% en el mismo período, explicado por la suba de 1,4% en los “Productos nacionales” y la baja de 0,5% en los “Productos importados”.

En cuanto al índice de precios básicos del productor (IPP), registró un incremento de 1,4% en el mismo período, como consecuencia de la baja de 0,4% en los “Productos primarios” y la suba de 2,1% en los “Productos manufacturados y energía eléctrica”.

Desde el CEPEC sostienen en los próximos meses "habrá que seguir de cerca cómo impacta el nuevo esquema cambiario con bandas que se ajustan por inflación".

"Si el dólar se mueve hacia la parte superior de la banda, podría generar aumentos en los precios mayoristas de los productos importados, sumando una nueva fuente de presión. Aun así, todo indica que el factor determinante seguirá siendo la evolución de los costos internos, que hoy explican la mayor parte de la dinámica del IPIM", añadieron.