El economista, Orlando Ferreres, analizó para Canal E la economía argentina, con foco en el pago de deuda, el riesgo país, la inflación, el tipo de cambio y las perspectivas para 2026.

Sobre los compromisos financieros inmediatos, Orlando Ferreres señaló: “Esta semana vence una cantidad de dinero que ya va a estar seguramente juntada por el Ministro pero que todavía no está, o sea que hay un poquito de duda”. Esa incertidumbre, explicó, se refleja en el nivel del riesgo país: “Ese es el motivo principal por el cual se mantiene bastante alto el riesgo país a lo largo de 550 puntos”.

Argentina todavía no cuenta con acceso al crédito internacional

Si bien destacó que el indicador es más bajo que en el pasado, aclaró que aún no permite un acceso fluido al crédito internacional: “No llega a estar en los límites en que permita una fluidez de operaciones internacionales como tiene Uruguay, Chile o Brasil”.

Ferreres también puso el foco en las proyecciones macroeconómicas oficiales y las diferencias con las estimaciones privadas. “A nosotros nos da 20% en el 2026 de inflación, o sea el doble que al Gobierno”, afirmó, y agregó: “El Producto Bruto no nos da 5, sino 3,5”.

En ese sentido, cuestionó el enfoque del presupuesto: “Esto es volver al sistema de siempre, un tipo de cambio con una inflación muy baja, un proyecto de presupuesto con una inflación muy baja y un aumento fuerte del producto, eso no es lo lógico”.

Cuál es el dólar de equilibrio

Respecto al tipo de cambio, el entrevistado planteó un debate clave para la acumulación de reservas: “Para conseguir reservas, ¿tengo que seguir aumentando muy de a poco el tipo de cambio o tengo que hacer una devaluación importante de 20%, 21%?”. Según calculó, el equilibrio macro exigiría otro nivel de dólar: “La paridad teórica de equilibrio da $1.650 por dólar o $1.750 por dólar”. Sobre la misma línea, advirtió que, de no corregirse, “no se ha logrado todavía” el equilibrio en la cuenta corriente.

En cuanto a la inflación, confirmó que diciembre cerró en niveles similares a noviembre: “A nosotros justo nos dio 2,5%”. En este sentido, dijo que fue con fuerte impacto en alimentos: “Con mucho aumento de lo que es la parte de carnes”. En el acumulado anual, precisó: “La inflación cierre de diciembre del año, enero-diciembre, nos da 30,6%”.