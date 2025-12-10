La inflación de la Ciudad de Buenos Aires subió a 2,4% en noviembre y acumula 28,3%

Durante el mes de noviembre 2025 el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires registró un incremento de 2,4%, acumulando en los primeros 11 meses del año una suba de 28,3%. La trayectoria interanual de este indicador se ubicó en 32,6% por debajo del mes previo.

La inflación de octubre fue de 2,3% y acumula 5 meses de aceleración según el INDEC

EL dato se conoce un par de días antes de que el INDEC revele la inflación nacional que los privados estiman también superaría el 2% y algunos creen podría llegar hasta el 2,5%.

Si bien el dato se mantuvo dentro del rango del 2% que domina desde septiembre, la composición interna encendió alertas: los mayores incrementos se concentraron en Salud, Vivienda y Restaurantes y hoteles, tres categorías de alto peso en el gasto de los hogares urbanos.

Salud, a la cabeza con el alza mensual en CABA

El capítulo Salud fue nuevamente uno de los que más presionó al índice general. Los aumentos respondieron a ajustes en medicamentos, la actualización de aranceles vinculados a servicios médicos y variaciones en productos de cuidado personal.

En un contexto de recomposición sostenida desde mediados de año, Salud se mantiene como uno de los rubros más sensibles para los hogares, especialmente para adultos mayores y familias que enfrentan gastos recurrentes en tratamientos y cobertura.

Vivienda, agua, electricidad y gas: fuerte impacto por alquileres y gastos asociados

El rubro Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles también mostró un aumento significativo durante noviembre. La suba se explicó por:

a) Incrementos en alquileres, que continúan ajustándose a la paridad de mercado.

b) Actualizaciones en servicios de mantenimiento y expensas.

c) Correcciones puntuales en tarifas reguladas, aunque todavía sin un impacto masivo como el registrado en ciclos previos.

Este componente es clave porque tiene un peso muy elevado dentro del IPCBA y constituye uno de los motores de la persistencia inflacionaria en la región metropolitana.

Ramiro Tosi: “Perforar el 2% por mes iba a ser un objetivo muy complicado”

Restaurantes y hoteles: el consumo urbano empuja los precios

El capítulo Restaurantes y hoteles volvió a ubicarse entre los de mayor dinamismo mensual, impulsado por:

1) Reajustes en comidas fuera del hogar, un rubro con marcada estacionalidad hacia fin de año.

2) Mayor movimiento turístico urbano y demanda asociada a eventos empresariales y cierre de temporada.

El segmento gastronómico sostiene una tendencia alcista desde el invierno, lo que refleja una recuperación parcial del consumo en servicios.

Bienes y servicios no regulados: la inflación núcleo sigue elevada

Los bienes y servicios no regulados mantuvieron una variación mensual superior al 2%, consolidando la presión de la inflación núcleo, un indicador seguido de cerca por el mercado para evaluar la persistencia del proceso inflacionario más allá de tarifas y estacionales.

Qué puede pasar en diciembre

Analistas consultados esperan que la inflación porteña se mantenga en torno a niveles similares o levemente superiores en diciembre, por el impacto de gastos estacionales, turismo, alimentos frescos y ajustes salariales que suelen trasladarse a precios en la última parte del año.

