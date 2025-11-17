Ramiro Tosi: “Perforar el 2% por mes iba a ser un objetivo muy complicado”

En diálogo con Canal E, el economista Ramiro Tosi evaluó los últimos datos de inflación y la desaceleración económica que atraviesa Argentina.

Para Tosi, el número estuvo lejos de las expectativas oficiales. “El dato de inflación estuvo lejos de ser el número que hubiese deseado el gobierno”, afirmó. Recordó que desde abril se observa una tendencia de aceleración mensual, pasando de 1,9% a 2,3%, lo que coincide con advertencias que ya habían hecho a sus clientes. “Perforar el 2% por mes iba a ser un objetivo muy complicado”, destacó.

Tosi señaló que el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) confirma esta perspectiva: el consenso de analistas prevé inflaciones de 2% y 2,1% para los próximos meses. Así, 2025 cerraría en torno a 30% anual. De cara a 2026, estimó que la inflación podría bajar a niveles de entre 18% y 20%, siempre que continúe el proceso de desaceleración. Sin embargo, advirtió que aún restan ajustes pendientes en subsidios de transporte y energía. “Cada vez que se toca un regulado, impacta en la inflación”, recordó.

Actividad económica: industria en caída y construcción errática

Tosi también evaluó los datos recientes de actividad económica. Sobre la industria, dijo que muestra “una retracción mes a mes desde abril o mayo”, sin lograr recuperar niveles de 2023. La construcción, por su parte, muestra un comportamiento más volátil, afectada por la inestabilidad financiera y la suba del dólar. Según el economista, el nivel actual sigue muy por debajo del registrado a fines de 2023 y 2024, lo que dificulta el repunte del empleo intensivo en ese sector.

El economista consideró clave la discusión del presupuesto, donde el Gobierno buscará acuerdos con gobernadores mediante una mayor oferta de obra pública. “El ajuste en obra pública fue del 80% al 90% por encima de la inflación”, explicó, lo que frenó la actividad. Espera que en esta negociación se reordenen proyectos demorados para reactivar parte del sector.

Capacidad instalada, tasas y dólar: las tensiones del segundo semestre

Tosi destacó el último informe del INDEC sobre Utilización de Capacidad Instalada. Solo minería, petróleo y gas superan el 90%; el resto de los sectores se ubica cerca del 60% o por debajo. “Hay un margen de recuperación importante”, señaló. Los sectores más castigados, como textil o caucho y plástico, sufrieron tasas de interés de tres dígitos para capital de trabajo y pérdida de dinamismo del mercado interno.

Sobre tasas, explicó que la caución bursátil ronda el 20%, los plazos fijos minoristas 26–27%, y los grandes depositantes pueden conseguir 35–37%. Pero para créditos, las tasas siguen en 70–75%. “Hasta que el Banco Central no revierta el aumento de encajes, será difícil que el crédito baje”, advirtió.

Respecto al dólar, aseguró que las colocaciones de deuda corporativa fueron clave para sostener la oferta en noviembre. “Fue el factor”, enfatizó, mencionando más de USD 2.600 millones emitidos por empresas. Anticipó nuevas emisiones de provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, lo que sumaría dólares financieros y mantendría la cotización cerca de los $1.400.

Sobre la acumulación de reservas, apuntó: “El gobierno está 8.500 millones de dólares debajo de la meta”, por lo que el acuerdo con el FMI deberá renegociarse en enero.

Finalmente, sobre el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos, relativizó su impacto: “Está sobreexagerado el valor que esto va a tener”, y recordó que se trata solo de un memorando que aún debe ser aprobado por los congresos de ambos países.

