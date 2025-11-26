Verificación Técnica Vehicular Obligatoria en CABA: requisitos, pasos, precios actualizados y nuevas medidas en el trámite

La Verificación Técnica Vehicular Obligatoria (VTVO) está destinada aquellos vehículos y motovehículos particulares radicados en la Ciudad. Es un trámite obligatorio para circular en Argentina y se debe realizar con cierta periodicidad, que varía según la provincia.

Se trata de un control oficial de seguridad vehicular que certifica que un vehículo se encuentra en condiciones de circular en la vía pública. Su principal objetivo es reducir los siniestros viales causados por fallas mecánicas y también verifica que el auto cumpla con las normas de emisiones de gases y ruidos.

Los requisitos para realizar el trámite

Para realizar el trámite de la VTVO, los conductores deben cumplir con los siguientes requisitos:

- Contar con el DNI vigente, con el domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

- Licencia de conducir y seguro de vehiculo vigente

- Presentar constancia de pago correspondiente a la reserva del turno.

- En caso de presentarse un tercero, llevar cédula verde o azul.

- Título de propiedad del vehículo

Además, existen cuatro requisitos obligatorios al momento de presentarse al turno: contar con matafuego vigentes, el funcionamiento de las balizas, tener el botiquín de emergencia dentro del habitáculo y presentarse con los cinturones de seguridad del vehículo abrochados.

Pasos para realizar el trámite

- Reservar el turno: se debe hacer clic en “Iniciar trámite” para acceder al sistema de asignación de turnos para la Verificación Técnica Vehicular. Tener en cuenta dos cosas: los vencimientos que figuran al principio de la página para saber cuando debes realizar la VTVO y que la vigencia de tu oblea será la misma de haberla realizado en tiempo y forma.

- Completar el formulario web: seguí las indicaciones de la plataforma. Se te pedirán los datos del vehículo y de contacto, además de seleccionar el método del trámite (online o presencial).

- Seleccionar alguna de las 7 plantas, la fecha y el horario del turno. Una vez seleccionada la planta de verificación, no podrás cambiarla.

- Completar los datos del pago que se te soliciten en el formulario.

- Abonar la reserva del turno. Podés pagar la BUI (Boleta Única Inteligente) desde: Pago Fácil, Rapipago, Mercado Pago, Portal de pago electrónico o Billetera Virtual BUEPP.

Nuevas medidas en el trámite de la VTV

A partir de las modificaciones que implementamos en la normativa, debés tener en cuenta el kilometraje, el mes y año de patentamiento de tu vehículo para saber cuándo tenés que realizar la inspección.

Exento de pago

Jubilados, pensionados y mayores de 65 años titulares de un vehículo y que cobren hasta 2 haberes mínimos jubilatorios, discapacitados titulares de vehículos y no titulares de vehículos se encuentran exentos de pago.

Para solicitar la exención de pago se debe presentar una gran variedad de documentos: copa de de la cédula verde (ambas caras), título del vehículo, copia de DNI, comprobante de haberes, kilometraje del vehículo, fecha de vencimiento del titular del vehículos y CUIT/CUIL del titular del vehículo.

Costos del trámite

Vehículos: $63.453,61

Motovehículos: $23.858,78

