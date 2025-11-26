A partir de un entrecruzamiento de datos, la Ciudad de Buenos Aires dará de baja los permisos de conducir que correspondan a ciudadanos que usaron vehículos para cometer delitos. Lo anunció este miércoles el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Esto se logrará a partir de conectar las bases de datos de la Secretaría de Seguridad con la Dirección General de Habilitación de Conductores, la oficina responsable de emitir las licencias de conducir. Cada vez que se registre que un ciudadano delinquió usando un auto o una moto, se dará de baja la licencia a su nombre.

En lo que va de 2025, las fuerzas de seguridad porteñas detuvieron a 125 delincuentes que usaban vehículos para robar y tenían sus licencias al día, según contó el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, en un posteo en la red social X.

"Hasta ahora, si alguien cometía un delito podía seguir teniendo registro para conducir como si nada. Eso cambió. Ahora, quien comete un delito con una moto o un auto en la Ciudad se queda sin registro", afirmó el titular del Ejecutivo porteño. Y enfatizó: "En la Ciudad, el orden no se negocia".

Los "motochorros", nombre coloquial para los ladrones que se desplazan en moto, son una preocupación frecuente en materia de seguridad. En junio, la Cámara de Diputados logró un dictamen en un proyecto de ley que buscaba aumentar las penas para este tipo de delitos.

MB