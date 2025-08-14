Una joven fue asesinada a balazos por motochorros durante un intento de robo cuando viajaba en moto con su hermana mayor, una oficial de la Policía Bonaerense, que también recibió un disparo y resultó herida. El crimen ocurrió en la localidad de Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza, y aunque las autoridades trasladaron a la víctima a una clínica cercana, no pudieron reanimarla.

El hecho tuvo lugar en la intersección de Carcarañá y Ruta 21, cuando Emilce Bustamante, integrante de 24 años de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de la fuerza provincial, se movilizaba a bordo de su motocicleta, una Honda Tornado. Era acompañada de su hermana, Esmeralda Bustamante, tan solo un año menor que ella.

Al llegar al cruce de calles, un grupo de cuatro delincuentes -que también se desplazaban a bordo de dos motos- sorprendieron a las jóvenes cuando intentaban estacionar el vehículo arriba de la vereda. Los ladrones las acorralaron y, en ese momento, se produjo un forcejeo entre la agente y uno de ellos, que sacó un arma y comenzó a disparar.

En medio de la situación, las dos hermanas terminaron con heridas de balas: Emilce sufrió el impacto de un proyectil en su mano derecha, mientras que Esmeralda fue alcanzada por un disparo en el medio del pecho y cayó al suelo.

Desesperada, la oficial -que también se había caído al piso- se incorporó rápidamente para intentar atender a su hermana. Toda la secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad ubicada en la zona, donde también se observa que los vecinos salieron a la calle al escuchar los disparos y ayudaron a las mujeres.

Las personas dieron aviso a la Policía y a los médicos, que intentaron reanimar a la joven herida de gravedad. Personal de salud trasladó a ambas a la Clínica Catán, donde se confirmó el fallecimiento de Esmeralda. Por su parte, Emilce fue atendida por los profesionales, quedó internada "fuera de peligro" y continúa bajo observación.

Los delincuentes que las abordaron finalmente se dieron a la fuga sin llevarse nada. El hecho causó conmoción en el barrio, porque además todo sucedió en la vía pública y a plena luz del día, en una zona muy transitada de la localidad matancera.

La causa quedó caratulada como "Homicidio" y está a cargo del fiscal Federico Medona, de la UFI Nº3 de La Matanza. En ese contexto, ordenó una serie de procedimientos de rigor, como el análisis de las cámaras de vigilancia del lugar, y solicitó a los Grupos Tácticos Operativos (GTO) del sur del distrito que realicen una investigación para dar con los responsables de la muerte de Esmeralda.

Hace poco más de un mes, un sargento primero de la Policía Federal Argentina, que integró la División Custodia Presidencial, le disparó a un delincuente armado que intentó asaltar a su pareja, precisamente en Gregorio de Laferrere, donde este miércoles se conoció la noticia del ataque a las hermanas Bustamante.

Según su declaración, el integrante de la fuerza de seguridad dio la voz de alto, se identificó y sacó su pistola Glock 9 milímetros. Allí, tomó la decisión de abrir fuego y baleó en la cabeza a uno de los ladrones, que fue trasladado en ambulancia al Hospital Paroissien y quedó internado en estado reservado.

El delincuente fue identificado como Emanuel González, de 27 años, con antecedentes penales por robo en una causa que se tramita en Vicente López, mientras que trascendió que el sargento es Marcelo Cavalo, que al momento del asalto estaba de franco y vestía de civil. El cómplice del ladrón abatido, por su parte, huyó en moto con la cartera que le habían robado a la mujer del custodio.

