La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) iniciaron este miércoles una protesta en la Línea B del subte porteño y dispusieron la apertura de los molinetes como forma de visibilizar reclamos vinculados a las condiciones sanitarias en las que desempeñan su trabajo cotidiano.

La acción gremial se puso en marcha a las 07:00 en los accesos de la estación Federico Lacroze y, de acuerdo con lo informado por el sindicato, está prevista su continuidad hasta las 18:00.

Desde la representación de los trabajadores aclararon que la medida no implica la interrupción del servicio para los pasajeros. El eje del reclamo está centrado en la detección de asbesto tanto en las formaciones que circulan por la Línea B como en los talleres donde se realizan tareas de mantenimiento.

Buenos Aires: el subte es clave para una ciudad sostenible

Un comunicado difundido por los metrodelegados recordó: “Como es de público conocimiento, desde la AGTSyP denunciamos hace años la crisis sanitaria que padecemos en la red de subterráneo por la presencia de asbesto cancerígeno y las consecuencias luctuosas que provoca entre trabajadores y usuarios (cientos de afectados, enfermos y fallecidos)“.

Los delegados también reclamaron al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que declare la Emergencia Operativa en la Línea B. Según indicaron, esa medida permitiría acelerar respuestas mientras se aguarda la incorporación de una nueva flota, el recambio de vías, la reactivación de los programas de mantenimiento integral y la desabestización completa de la red, de acuerdo con un documento citado por la agencia Noticias Argentinas.

Cuestionamientos al servicio de los subtes

Los representantes sindicales sostuvieron que “en las últimas semanas la empresa concesionaria Emova intervino en forma ilegal sobre elementos contaminados con asbesto en varias formaciones Mitsubishi que circulan en la línea B dispersando fibras de material cancerígeno y exponiendo a millones de personas a la contaminación en cada viaje”.

Y plantearon que “esta crisis se ve además potenciada por el vaciamiento de sectores, ausencia de inversión y mantenimiento, trenes de más de 70 años de antigüedad, vías obsoletas y tarifas siderales que no guardan ninguna relación con el pésimo servicio que brinda la empresa concesionaria”.

Qué es el asbesto, el elemento tóxico por el que reclaman los trabajadores del subte

El gremio denunció la existencia de una política de hostigamiento contra delegados y trabajadores, que incluiría sanciones y descuentos salariales compulsivos e injustificados. A ese escenario, señalaron, se sumaron recientemente denuncias por acoso sexual y violencia laboral, “como el que sufrió Araceli Pintos, trabajadora que fue desvinculada de la empresa como represalia por presentar la denuncia del hecho”. La AGTSyP informó también que, en caso de no ser escuchados sus reclamos, avanzarían con nuevas y más duras medidas de fuerza.

Comunicado de Emova

Desde Emova, la empresa concesionaria del subte porteño, rechazaron la medida y, en un comunicado, advirtieron que el planteo no se relaciona con el asbesto sino con otro planteo gremial.

“Emova informa, ante la medida de fuerza sorpresiva que se llevó a cabo en estación Lacroze este miércoles 17 de diciembre por parte de un grupo de delegados de la Línea B, que este tipo de acciones que vienen sucediendo se deben a que una empleada no fue incorporada de manera efectiva tras su periodo de prueba por reiterados incumplimientos en sus tareas. La empresa cumplió con todas las instancias posibles para evitar dicha situación”, destaca el comunicado.

NG/ff