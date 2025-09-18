Uno de cada tres .viajes en subte no se pagan con SUBE

Un tercio de los pasajes ya se abonan con un medio de pago diferente a la tradicional tarjeta del sistema de transporte, SUBE, según un informe oficial.

Durante julio, el sistema de subtes vendió casi 20 millones de pasajes. Un 66% de ellos (13,1 millones de boletos) se pagaron con la tarjeta SUBE. Otro 27% (5,3 millones) se pagó usando algún mecanismo “contactless”, ya sea una tarjeta de crédito, de débito o prepaga, usada con el plástico o bien directamente arrimando el teléfono celular con la tarjeta cargada en una billetera digital.

Por último, un 7% (1,3 millones) de los pasajes se abonó utilizando un pago QR.

Cabe destacar que todas las estaciones del subte porteño tienen al menos un molinete multipagos, que permite el pago con medios diferentes de la SUBE. De los 645 molinetes del sistema, ya hay 275 que son multipagos, un 43% del total. La línea que más molinetes multipagos tiene es la E, con un 53% del total. El resto de la red tiene una proporción importante en la línea A (39%), la línea B (44%), la línea C (43%), la línea D (46%) y la línea H (48%). En el Premetro no hay molinetes multipagos.

Desde el inicio de la apertura del sistema SUBE, el 1 de diciembre de 2024, las tarjetas, los bancos, las billeteras digitales y todo el sistema financiero lanzó promociones para captar a los clientes con descuentos, que en algunos casos llegaron al 100%. En algunos casos, se combinaron las promociones: al beneficio de una tarjeta se le sumó el de un determinado banco.

El 12 de mayo se habilitó el pago con código QR, hasta ahora con una participación menor en su elección por parte de los pasajeros. La comodidad del sistema contactless, que resuelve el pago arrimando una tarjeta o directamente el celular tuvo hasta ahora más aceptación que el QR.

Muy difundidos en la Argentina por la red de Mercado Pago, los pagos QR no son muy utilizados a nivel internacional para el transporte público. Aún cuando el mecanismo utilizado es más rápido que el QR que se utiliza en los comercios y no requiere conexión a Internet, el pago contactless es el elegido en la mayoría de los países del mundo.

Al mismo tiempo, hay que destacar que la tarjeta SUBE tiene todavía mucha aceptación ya que es utilizado para la tarifa social y para distintos descuentos. A pesar de la ola de promociones, todavía gran parte de los viajeros preferirán el sistema tradicional.