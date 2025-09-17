Intentó asaltar una joyería con un destornillador, lo agarraron e hicieron "justicia por mano propia"

Un delincuente con un destornillador ingresó a un local de joyas y bijouterie pero fue reducido por dos empleados del lugar que lo atacaron a golpes hasta que llegó la Policía. El hecho fue registrado por las cámaras de seguridad y ocurrió en la provincia de Corrientes.

El intento de robo ocurrió a plena luz del día en una joyería del barrio Mil Viviendas. Según muestran las imágenes el delincuente entró con un destornillador al local, y amenazó al empleado que estaba atendiendo para que le entregara dinero y mercadería.

Con el rostro cubierto y con el destornillador en la mano, continuó amenazando al hombre. Sin embargo, repentinamente en escena aparece un segundo empleado que sorprendió al delincuente por detrás, y mediante golpes, lograron reducirlo hasta que llegara la Policía.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Dejame ir, boludo”, se le escucha decir al ladrón en un tramo del video. También se escuchan gritos, bocinazos un diálogo que resulta inaudible.

Tras la llegada de los agentes, lo detuvieron y lo trasladaron a la comisaría y lo pusieron a disposición de la Justicia.