Cuál es el producto para el cabello que prohibió la ANMAT

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso de un producto para el cabello, a partir de denuncias recibidas que mencionaban dichas irregularidades.

A través de la medida 6776/2025, se aplicó esta decisión sobre los productos para el cabello de la marca “JUKA.ALISADOS” por no contar con la debida inscripción sanitaria.

Además, se estableció que la orden se extiende a todas las variantes y presentaciones de la marca detectadas en plataformas de venta en línea, incluyendo productos como shampoo neutro, encerado capilar, ADN reparación profunda, nutrición células madre, nutrición multivitamínica, crema extra ácida, levanta muertos, biotina pura, alisado japonés, botox capilar, nutrición de almendras, shock de queratina y protector térmico.

En ese marco, el organismo, a través de varias disposiciones también se ordenó la prohibición de usar, comercializar y distribuir al menos seis marcas de productos de distintas índoles tras verificar la falta de registros y deficiencias en los mismos antes la entidad sanitaria. Se trata de productos para animales; limpieza del hogar; equipos médicos; tratamiento para el cabello y purificadores de agua.

La investigación comenzó con controles de mercado realizados de manera electrónica sobre una plataforma de venta, donde se identificó la oferta de estos cosméticos sin inscripción sanitaria en el rotulado. Al consultar la base de datos oficial, la ANMAT verificó que no existía ningún producto registrado con las características identificatorias de los cosméticos JUKA.ALISADOS.

Ante la falta de registros y la ausencia de datos, se cortó la distribución, no está permitido su uso, venta, publicidad y difusión por cualquier medio hasta que se efectúe su regularización ante la autoridad sanitaria.

Otros dispositivos médicos vinculados a la firma Medical Team S.R.L. fueron detectados sin autorización ni documentación correspondiente, durante una inspección en la ciudad de La Rioja, tal como lo estableció en la Disposición 6777/2025.

Todo comenzó luego de una inspección realizada por el Departamento de Control de Mercado en la sede de la empresa, donde se hallaron productos médicos sin identificación oficial, como parches cardiovasculares y prótesis vasculares de reconocidas marcas, pero sin registro válido ante la autoridad sanitaria nacional.

La firma señaló que el equipo fue sustraído de un vehículo durante su traslado en la capital provincial. El Departamento de Control de Mercado de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud advirtió que, debido a la pérdida de la trazabilidad del producto, se desconoce por completo su estado y condiciones de conservación, lo que implica un peligro concreto para la salud de los potenciales usuarios. Por dicha razón, ANMAT recomendó la prohibición inmediata de su utilización y circulación, a fin de proteger a eventuales clientes y usuarios que pudieran verse expuestos a un riesgo sanitario grave.