El INDEC publica esta semana la inflación de noviembre: por qué no logra romper el piso del 2%

La desaceleración inflacionaria que caracterizó a la primera mitad del año no vuelve todavía. Según los cálculos de las consultoras privadas, el Índice de Precios al Consumidor de noviembre 2025 cerró por encima del piso del 2% en el que se mantiene desde el mes de septiembre pasado. Este jueves 11 de diciembre, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer dato nacional, y como antesala, mañana martes 9 se conocerá el dato de la Ciudad de Buenos Aires.

El IPC es seguido de cerca por el mercado en tanto confirmaría el tercer mes consecutivo con variaciones superiores al 2%, luego de un recorrido que comenzó el año con cifras más elevadas, encontró un mínimo en mayo y retomó una sendera ascendente en el último trimestre.

La UCA midió 'logros y fallas' de la gestión Milei: bien inflación y equilibrio fiscal, menos consumo y poca creación de empleo

En el undécimo informe del año, quienes participaron del Relevamiento de Expectativas del Mercado que publica mensualmente el BCRA estimaron una inflación mensual de 2,3% para noviembre (+0,4 p.p. respecto del REM previo). Quienes mejor proyectaron esa variable en el pasado (Top 10) reportaron también una inflación de 2,3% mensual para noviembre (+0,3 p.p. con relación al REM anterior).

En tanto, la previsión de los privados estima una inflación Núcleo, del 2,2% que se estaría acelerando +0,2 p.p. respecto del REM previo.

Finalmente, para el último mes de 2025 proyectaron una leve desaceleración, pero sin romper el piso aún del 2%, es decir que estaría 2,1% (+0,1 p.p. respecto del REM previo) para continuar un sendero mensual descendente que se extiende a may-26 hasta alcanzar 1,5%.

Para el año próximo, el REM prevé:

Inflación anual 2026: alrededor del 25%, con una tendencia de estabilidad en torno al 2% mensual. Inflación mensual promedio 2026: entre 1,8% y 2,2%, dependiendo del impacto del tipo de cambio, tarifas de servicios públicos y dinámica salarial.

A cuánto estarán la inflación y el dólar a fin de año según las consultoras que releva el Banco Central

Es decir, el mercado espera un proceso de desinflación muy gradual, sin saltos bruscos, pero tampoco con una baja rápida que permita perforar el nuevo piso de variación mensual.

La evolución de la inflación en 2025: cómo cambió mes a mes

El IPC transitó un año en dos velocidades. Tras un arranque con variaciones relativamente altas para un esquema de desinflación, el índice tocó su punto más bajo en mayo y volvió a acelerarse gradualmente:

Enero: 2,9% Febrero: 3,2% Marzo: 3,7% Abril: 2,8% Mayo: 1,5% (mínimo anual) Junio: 1,6% Julio: 1,9% Agosto: 1,9% Septiembre: 2,1% Octubre: 2,3% Noviembre: estimaciones entre 2,3% y 2,5%

El repunte desde septiembre marcó un quiebre en la dinámica de desaceleración y consolidó un nuevo piso mensual que, de acuerdo con los analistas, podría sostenerse durante el verano.

Qué esperan las consultoras privadas para noviembre

Las proyecciones del sector privado muestran un rango acotado:

REM (BCRA): 2,3% Equilibra: 2,5% (con fuertes subas en vivienda, transporte, combustibles y alimentos) EcoGo: 2,5% (alimentos +3%, impulsados por carne y frutas) Libertad y Progreso: 2,3% C&T: 2,4% (influencia de la suba de la carne, servicios regulados y efectos del Cyber Monday)

En casi todas las mediciones, el principal impulsor del mes fue el rubro alimentos —particularmente carne y frutas—, junto con aumentos en regulados como transporte, electricidad y gas.

Por qué la inflación volvió a instalarse en torno al 2% mensual

Los economistas mencionan cuatro factores que explican esta nueva estabilidad en el rango del 2%-2,5%:

Correcciones cambiarias que se vienen filtrando a precios desde mitad de año. Aumentos en alimentos frescos, que tuvieron subas significativas en las primeras semanas del mes. Reacomodamientos de tarifas que venían pisadas en el invierno. Normalización de precios post-promociones, especialmente tras el Cyber Monday.

Cómo se prevé que cierre el IPC del año 2025

Diciembre suele tener una estacionalidad alcista por consumo, turismo, alimentos y servicios. Los analistas creen que el último mes de 2025 podría repetir una dinámica similar a la de noviembre, situándose en torno al 2,3%-2,5%, aunque con riesgos al alza vinculados a los precios estacionales y a posibles ajustes tarifarios.

El dato de noviembre será clave para evaluar si el proceso de desinflación retoma impulso en el primer trimestre de 2026 o si el rango del 2% se consolida como la nueva “zona de equilibrio” para la nominalidad de corto plazo.

lr