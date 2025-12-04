A cuánto llegarán el dólar y la inflación a fin de año, según las consultoras que releva el Banco Central

La inflación de noviembre se ubicaría en 2,3%, de acuerdo con el promedio de las consultoras que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el Banco Central. Este índice se ubica +0,4 p.p. respecto del REM previo. Para el último mes de 2025 se proyecta una inflación nivel general de 2,1% (+0,1 p.p. respecto del REM previo) para continuar un sendero mensual descendente que se extiende a mayo 2026 hasta alcanzar 1,5%.

El año terminaría con una inflación de 30,4% (+0,8 p.p por encima del REM anterior), mientras que para 2026 se proyecta que alcanzará el 19,6%.

En cuanto al tipo de cambio, el promedio de las consultoras del REM prevén que el precio del dólar se ubicará en $1.473 en diciembre. El Top 10 de las analistas prevé que el valor del dólar se ubicará en $1.481 en diciembre.

Nivel de actividad y desocupación

En el relevamiento de noviembre, el conjunto de analistas del REM estimó que en el tercer trimestre del año el PIB ajustado por estacionalidad habría crecido 0,5% respecto al segundo trimestre de 2025 revirtiendo la caída proyectada hasta el REM anterior (+1,0 p.p. respecto al REM previo). Para el cuarto trimestre se prevé un alza 0,8%.

El PBI cerraría 2025 con un alza de 4,4%, con una corrección a la baja de +0,5 p.p. con respecto al REM de octubre.

Las consultoras prevén que la desocupación se ubicará en 7,5% en el tercer trimestre y descendería a 7,2% para el último período de 2025.

El BCRA volvió a bajar tasas antes de una licitación clave del Tesoro

Con respecto al comercio exterior, el REM estima un superávit de US$ 8.527 millones, debido a exportaciones por US$ 85.667 millones e importaciones por US$ 77.140 millones.

Finalmente, la proyección del resultado fiscal primario del Sector Público Nacional no Financiero que realizan quienes participan del REM fue de un superávit de $12,9 billones para 2025 (-359 mil millones respecto del REM previo). El promedio del Top 10 pronostica un superávit primario de $13,2 billones. Ningún participante espera un superávit primario inferior a $10 billones para este año.

