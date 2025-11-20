El BCRA volvió a bajar tasas antes de una licitación clave del Tesoro

El Banco Central volvió a recortar la tasa de corto plazo. Este jueves redujo la tasa de simultáneas en BYMA de 22% a 20%. La decisión llega en un momento sensible. El Tesoro enfrenta vencimientos por $14.000 millones y necesita captar pesos en la licitación de la próxima semana.

Según datos de Max Capital, al 17 de noviembre el Tesoro tenía depósitos por $4.400 millones en el BCRA y USD 155 millones, además de otros $10.000 millones en bancos públicos. El margen para afrontar pagos inmediatos es acotado.

Qué es la tasa de simultáneas

La tasa corta surge de operaciones diarias entre bancos y sociedades de bolsa. En estas transacciones, una parte vende un activo y se compromete a recomprarlo en pocos días a un precio superior. Ese diferencial define el interés.

El Banco Central interviene en este mercado para influir en la liquidez y en el costo del dinero. Las simultáneas funcionan como instrumento de absorción, similar a los antiguos pases pasivos, Leliq o Lebac.

Por qué el BCRA vuelve a recortar

El nuevo recorte continúa la tendencia que comenzó cuando la tasa bajó de 25% a 22%. La intención es alinear las tasas en pesos con la estabilidad cambiaria observada tras las elecciones.

El economista Gabriel Caamaño lo resumió así: “La semana que viene hay licitación y el Tesoro necesita pesos. Siempre le bajan la tasa en la previa”. Con tasas cortas más bajas, los inversores buscan plazos más largos, donde solo el Tesoro ofrece rendimientos relevantes.

Esto empuja la demanda hacia los bonos que se licitarán. “Si bajás la tasa corta, obligás a ir a instrumentos largos, porque lo corto no rinde”, añadió Caamaño.

Riesgos y presiones para el Tesoro

Max Capital advierte que la próxima licitación podría derivar en expansión monetaria. La disponibilidad de fondos es limitada y el Tesoro podría verse obligado a usar depósitos propios o subir tasas para refinanciar vencimientos.

Además, proyectan mayor necesidad estacional de liquidez en diciembre, por unos $2.800 millones. Esto puede agotar el stock del Tesoro en el BCRA y dificultar compras de divisas.

Sin subas de tasas, captar pesos será complejo. La gestión de liquidez dependerá de los recursos propios del Tesoro, lo que incrementa la volatilidad del mercado.

Un sistema sin tasa de referencia estable

El esquema actual obliga al Tesoro a manejar la liquidez sin una tasa de referencia centralizada. En un sistema convencional, esa función recaería en el Banco Central. Hoy, la carga se desplaza al Tesoro, que debe administrar fondos y cubrir la demanda estacional de pesos.

Tasas en derrumbe

Las tasas clave del sistema financiero caen desde agosto. La relajación cambiaria tras las elecciones y el apoyo financiero de Estados Unidos aceleraron este proceso.

El BCRA recortó varias veces la tasa de simultáneas. Esto arrastró a la baja los retornos de plazos fijos, cauciones y préstamos. También impactó en fondos comunes y en el costo del crédito para consumidores.

La baja de tasas busca sostener la calma cambiaria. Pero también obliga al Tesoro a competir por pesos en un mercado con menos liquidez y más vencimientos.

