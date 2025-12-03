La carne vuelve a sacudirse: oferta limitada, demanda fuerte y precios históricos en Argentina

El consultor ganadero Raúl Milano, en diálogo con Canal E, explicó por qué el precio de la carne atraviesa un aumento anticipado impulsado por factores estacionales, productivos y de exportación.

La presión estacional y el adelantamiento del aumento

El especialista comenzó repasando el comportamiento histórico del mercado cárnico en esta época del año. Según Milano, “siempre, históricamente, la carne en diciembre tenía un corrimiento hacia arriba”, debido a las fiestas, los encuentros y una demanda que crece de manera natural.

Sin embargo, este año el incremento llegó antes de lo habitual. El consultor lo atribuye a un combo de factores: una menor oferta, una demanda interna que se mantiene pese a la pérdida de ingresos y un fuerte ritmo exportador. En ese sentido señaló que “hay una recuperación previa en la hacienda, con precios que se ven en Cañuelas y que son referencia para todo el mercado”.

Aunque reconoce que el poder adquisitivo está golpeado, Milano remarcó que el consumo no se desploma: “la gente tiene problemas de ingreso, pero no deja de consumir y siempre nos damos los 50 o 51 kilos por persona”.

Precios récord y desafíos para la industria exportadora

Uno de los puntos más llamativos del análisis fue la referencia a los valores históricos de la hacienda. Milano definió la situación con claridad: “estar en 3 dólares la invernada y un poco menos el gordo, nunca históricamente se vio en Argentina”.

Este escenario favorece al productor y, en parte, al feedlot, pero genera tensiones crecientes para los frigoríficos exportadores, que deben operar con los costos más altos de la región. Frente a esto anticipó que “muchas plantas van a ir parando y adelantando vacaciones en diciembre”, lo que podría equilibrar momentáneamente la presión sobre los precios.

Otro punto relevante es el cambio en la dinámica de compra: “hoy la industria frigorífica es la que más trabaja y compra para garantizar su propia hacienda”, desplazando el rol dominante que históricamente tuvo el feedlot.

Sobre la estructura de costos, Milano destacó un factor que hoy modera los aumentos: “la única variante barata es el maíz, y eso subsidia que la carne no sea más cara”. Sin embargo, advirtió que la tensión entre oferta, demanda y precios internacionales seguirá sosteniendo un mercado firme.

