Gustavo González: “Los partidos políticos hacen otra cuenta, 21 meses para la próxima elección”

En diálogo con Canal E, el politólogo, Gustavo Damián González, explicó cómo los partidos ya activaron la lógica electoral de 2027 incluso antes de la jura de los nuevos legisladores.

Lanzamientos anticipados y tensiones en ambos frente

González describió un clima político acelerado: “Todavía no han asumido, pero los partidos políticos hacen otra cuenta: 21 meses para la próxima elección”. Recordó que recién el 10 de diciembre jurarán los nuevos diputados, aunque los movimientos electorales ya comenzaron, impulsados por los lanzamientos de Javier Milei desde Mar del Plata y Axel Kicillof desde Ensenada.

El politólogo subrayó que en el oficialismo no hay dudas: “Ahí no se discute absolutamente nada sobre la posibilidad o lo que tenga de reelección de Javier Milei; el consenso es unánime”, afirmó, destacando que fue su hermana Carina Milei quien oficializó lo que era “un secreto a voces”.

En contraste, describió un panorama más convulsionado en el peronismo: “Mario Seco dijo ‘nuestro candidato es Kicillof’, pero son palabras que no le cayeron muy bien ni a Cristina Fernández ni a La Cámpora”. A ello se suma el debilitamiento electoral del gobernador bonaerense: “Termina perdiendo la Provincia de Buenos Aires y esto lo coloca en una situación de un poquito de mayor debilidad”.

El panorama, según González, se complejiza porque el kirchnerismo, los intendentes y los gobernadores del norte tienen lecturas diferentes sobre el futuro liderazgo opositor.

Negociaciones en el Congreso y el escenario para las extraordinarias

Consultado por la dinámica institucional, González aclaró aspectos del cronograma: “No siempre las juras fueron el mismo día, pero sí cercanas al 10 de diciembre”, y explicó que la previa es clave porque se negocian comisiones, presidencias y hasta la distribución de oficinas, elementos que definen el peso de cada banca. Este año, aseguró, habrá cambios sensibles: “Entran muchos libertarios y salen muchos radicales, y eso modifica el panorama en Diputados y Senadores”.

En cuanto a la agenda del Ejecutivo, el analista ve margen para acuerdos: “Veo un panorama con relativo aire para el Gobierno Nacional, mucho más en Diputados, un poco menos en el Senado”. Destacó que la interlocución de Vigo Santilli con gobernadores peronistas es central, dado que “los gobernadores necesitan presupuesto para sus provincias y entienden que pueden sacar alguna tajada si acuerdan”.

Sobre las reformas del Consejo de Mayo, González advirtió que los consensos no serán totales: “Creo que va a haber reformas laborales y tributarias, pero no en las condiciones de máxima que quiere el Gobierno”. Recordó además el antecedente reciente: “La Ley de Bases tardó seis meses y guadañaron 170 artículos”, por lo que no espera un trámite sencillo, especialmente por la resistencia de la CGT y el peronismo legislativo.

Finalmente, anticipó que la negociación incluirá cargos estratégicos: “La conformación de la Corte Suprema, el defensor del pueblo y más de 200 cargos del Poder Judicial van a entrar en esa ensalada de negociación”.

