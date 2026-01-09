El Banco Central de la República Argentina (BCRA) comunicó oficialmente este viernes 9 de enero que, en diciembre de 2025, canceló las operaciones realizadas durante el cuarto trimestre de 2025 con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, bajo el acuerdo de estabilización cambiaria por USD 20.000 millones anunciado el 20 de octubre de 2025.

Se trata de unos u$s2.500 millones, que formaron parte del salvataje que el presidente norteamericano Donald Trump le extendió al gobierno de Javier Milei en la previa de las elecciones legislativas, en un contexto complicado para la administración libertaria.

De acuerdo con lo anunciado en octubre de 2025, el mencionado acuerdo de estabilización cambiaria "establece los términos y condiciones para la realización de operaciones bilaterales de swap de monedas entre ambas partes".

El mismo secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, celebró en su cuenta de X la "rápida" devolución de los fondos.

"Me complace anunciar que, como reflejo de su fortalecida posición financiera, Argentina ha reembolsado rápida y completamente su limitada disposición del swap con Estados Unidos, de modo que el Fondo de Estabilización Cambiaria (FEC) actualmente no tiene pesos", señaló.

Entre otras cuestiones, el funcionario norteamericano explicó que no sólo ayudaron a un país aliado geopolíticamente, sino que además generaron "millones de ganancias":

"Estabilizar a un fuerte aliado estadounidense, y generar decenas de millones en ganancias para los estadounidenses, es un gran logro de la iniciativa "América Primero". Marcar el rumbo para América Latina, una Argentina fuerte y estable que contribuya a consolidar un hemisferio occidental próspero, es sin duda lo mejor para nosotros"; aseguró.

Ante el debate que generó con los Demócratas en los EEUU la decisión del gobierno de Trump de "asistir financieramente" al gobierno de Javier Milei, lo que podría generar pérdidas para ese país, Bessent buscó ser claro en su posteo de X.

"Para reiterar, el FSE nunca ha perdido dinero. Nuestra nación ha recibido el reembolso completo, generando decenas de millones de dólares en ganancias para el contribuyente estadounidense", aseguró.

Al momento de explicar cómo funcionaron las negociaciones, el funcionario de la administración norteamericana explicó que "el Tesoro desplegó el Fondo de Estabilización Cambiaria exactamente en línea con su propósito congresional, y nuestras acciones del FSE funcionaron exactamente como lo pretendía el Congreso: estabilizar a Argentina en su momento de crisis, con una presión de iliquidez aguda, a corto plazo y urgente sobre la estabilidad cambiaria y financiera. La comunidad internacional, incluyendo al FMI, a través de su amplio programa existente, se ha unido y mantiene un firme apoyo a Argentina, sus reformas actuales y su prudente estrategia fiscal. Pero solo Estados Unidos pudo actuar con la rapidez con la que lo hicimos en octubre para preservar la estabilidad del mercado y del tipo de cambio", mencionó.

En qué consistió el acuerdo con EEUU

El esquema utilizado consistió en operaciones de intercambio de divisas bajo condiciones específicas pactadas entre ambos organismos:

Mecánica: El acuerdo estableció los términos y condiciones para la realización de operaciones bilaterales de swap de monedas entre el BCRA y el Tesoro estadounidense.

Monto: La línea de crédito contingente alcanzó los USD 20.000 millones, consolidándose como una de las herramientas de asistencia técnica y financiera más importantes del año pasado.

Con la finalización de estas operaciones, el Banco Central regulariza su posición frente al Departamento del Tesoro, cerrando el ciclo de intervención cambiaria que se activó tras el anuncio de octubre para contener la volatilidad del peso.

lr