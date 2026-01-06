Fondos nacionales: Corrientes entre las provincias que menos ATN recibió en el cierre de 2025

El cierre del ejercicio fiscal 2025 dejó un saldo dispar en la distribución de recursos federales. Corrientes se posicionó como una de las jurisdicciones menos favorecidas por el Gobierno nacional en el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), recibiendo solo $1.884 millones de un fondo que en diciembre alcanzó su nivel de ejecución más alto en dos años.

Pago Anual Anticipado 2026 en Corrientes: cómo obtener el 43% de descuento

De acuerdo con el reporte de la consultora Politikon Chaco, basado en datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP), en diciembre se distribuyeron unos $76.000 millones, lo que representa el 86,4% de la recaudación mensual del fondo.

Sin embargo, la mayor parte de esa torta fue captada por un grupo selecto de siete provincias, dejando a Corrientes en el puesto 17° del ranking nacional.

El ranking del reparto y las transferencias

Mientras que distritos como Tucumán ($20.000 millones), Misiones ($12.000 millones) y Chaco ($11.000 millones) recibieron inyecciones de liquidez considerables, Corrientes quedó relegada a la parte baja de la tabla, superando únicamente a Mendoza, Río Negro, Santiago del Estero, Formosa, San Juan, La Rioja y San Luis.

En términos de transferencias no automáticas totales (que incluyen los ATN y otros conceptos), el monto global distribuido en diciembre fue de $291.354 millones. Si bien esto representó una leve variación real del 0,2% respecto a diciembre de 2024, la cifra palidece frente a los registros de 2023, mostrando una caída del 70% en comparación con el último año de la gestión anterior.

Fundación Mediterránea advierte que el esquema de bandas es transitorio y mira a Perú como modelo

Concentración de recursos

El informe destaca una marcada concentración de los envíos discrecionales en tres distritos:

CABA: recibió el 21,5% del total.

Chaco: 19%.

Buenos Aires: 11,6%.

En el acumulado anual de 2025, el Gobierno nacional distribuyó un total de $207.500 millones en concepto de ATN entre 15 provincias, lo que equivale apenas al 8% del fondo total recaudado. La retención del remanente por parte de Casa Rosada sigue siendo una de las principales críticas de los gobernadores que, como en el caso de Corrientes, ven limitados los ingresos por vías no coparticipables.