Pago Anual Anticipado 2026 en Corrientes: cómo obtener el 43% de descuento

La Municipalidad de la Ciudad de Corrientes puso en marcha este lunes el cronograma del Pago Anual Anticipado 2026. La iniciativa busca incentivar la recaudación temprana ofreciendo a los vecinos la posibilidad de reducir significativamente su carga tributaria, con bonificaciones acumulables que pueden alcanzar el 43% de descuento en el monto total.

Además, recordaron que el requisito indispensable para acceder a este esquema de beneficios es haber finalizado el ejercicio fiscal 2025 sin deudas pendientes al 31 de diciembre 2025.

El detalle de las bonificaciones

El esquema de descuentos diseñado por la Agencia Correntina de Recaudación (ACOR) se estructura de la siguiente manera para los contribuyentes cumplidores:

10% por la condición de Buen Contribuyente .

10% por optar por la modalidad de Pago Anual .

15% por Pago en Término .

8,3% adicional por Contribuyente Destacado (correspondiente a la bonificación de la última cuota del año).

Asimismo, se informó un beneficio especial del 50% de descuento para quienes realicen el pago anual de la contribución sobre cementerio.

Financiación y medios de pago

Para amortiguar el impacto del pago único, se habilitaron convenios con entidades financieras que permiten abonar en cuotas sin interés:

Tarjeta Naranja: hasta 10 cuotas sin interés .

Banco de Corrientes (Visa): hasta 6 cuotas sin interés .

Otros bancos (Visa): hasta 3 cuotas sin interés.

Canales de atención: digital y presencial

Los vecinos pueden gestionar su autoliquidación y abonar de forma remota a través del portal oficial www.acor.gob.ar, utilizando la plataforma de pago Mercado Pago 360.

Para aquellos que opten por la modalidad presencial, los puntos de cobro habilitados son: