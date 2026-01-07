La Libertad Avanza Chaco negó una “Junta de reorganización” y anuncia acciones legales

La conducción provincial de La Libertad Avanza Chaco anunció que llevará a la Justicia al impulsor de un documento que proclamó una supuesta “Junta de Reorganización” del espacio, al que calificó como apócrifo y sin validez institucional.

El texto en cuestión, firmado por José Luis Cabral Guerra, comenzó a circular en redes y grupos de militancia con el objetivo explícito de desplazar a la actual conducción. Desde el partido sostienen que el escrito no representa una comunicación oficial, carece de respaldo orgánico y simula autoridad mediante el uso no autorizado del nombre, el logo y los colores partidarios.

La respuesta de la conducción

En un comunicado difundido este martes, el presidente provincial Alfredo "Capi" Rodríguez negó de plano la existencia de cualquier órgano interno denominado “Junta de Reorganización” o de una línea llamada “Recuperación y Reorganización Partidaria”. “No existe ni ha sido conformada, reconocida o avalada ninguna estructura de ese tipo”, remarcaron.

El descargo también rechaza las acusaciones vertidas en el documento disidente, al que la conducción describe como una maniobra basada en “falacias” destinada a injuriar y dañar institucionalmente al partido. En ese marco, se anticipó el inicio de acciones civiles y penales contra quienes resulten responsables de la difusión.

El pronunciamiento lleva además las firmas del senador nacional Juan Cruz Godoy y de la diputada nacional Rosario Goitia, y ratifica el alineamiento con el proyecto nacional que encabeza el presidente Javier Milei.

El trasfondo del conflicto

La escalada se produce tras semanas de tensión creciente. Un sector de afiliados y militantes denunció presuntas irregularidades administrativas, falta de rendición de cuentas y problemas en el padrón. Desde el entorno de Rodríguez interpretan ese movimiento como una operación política y aseguran que los planteos judiciales mencionados por los disidentes están apelados y en trámite ante la Justicia Electoral. La reciente restitución judicial de la vicepresidente partidaria, Ileana Aguirre, y los cruces públicos previos actuaron como catalizadores de una interna que continuará en la justicia.