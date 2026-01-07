Perfil
El Gobierno del Chaco activó el cronograma de pagos de programas provinciales

El Ministerio de Hacienda y Finanzas informó que los pagos de programas provinciales comenzarán este viernes 9 de enero, con acreditación en cuentas del NBCH y un esquema escalonado que se extenderá hasta el 16.

Cajero Nuevo Banco del Chaco | Archivo

El Gobierno del Chaco dio a conocer el cronograma de pagos correspondiente a los programas provinciales, que comenzará a ejecutarse desde este viernes 9 de enero, según informó el Ministerio de Hacienda y Finanzas.

Los fondos serán acreditados en las cuentas del Nuevo Banco del Chaco (NBCH) y estarán disponibles para su utilización a través de todos los canales electrónicos habilitados, sin necesidad de concurrir a sucursales bancarias.

Fechas y programas alcanzados

De acuerdo al detalle oficial, el esquema de pagos se distribuirá de la siguiente manera:

Viernes 9 de enero

  • Pueblos Originarios (Ministerio de Salud)

  • Expertos (Ministerio de Salud Pública)

Jueves 15 de enero

  • Becas Más Salud (Ministerio de Salud)

  • Becas Más Gobierno (Ministerio de Gobierno)

Viernes 16 de enero

  • Programa Más Desarrollo (ex Más Inclusión – Ministerio de Desarrollo Humano)

  • Programa Ñachec (ex Renta Mínima Progresiva – Ministerio de Desarrollo Humano)

  • Programa de Reconversión Laboral Canillitas (Ministerio de Desarrollo Humano)

  • Servicio de Mantenimiento de Establecimientos Educativos (Ministerio de Educación)

Desde la cartera económica provincial señalaron que el cronograma fue diseñado para ordenar las acreditaciones y evitar concentraciones innecesarias, permitiendo que los beneficiarios accedan a los fondos de manera ágil, segura y escalonada.

Asimismo, remarcaron la importancia de utilizar los medios electrónicos del NBCH, tanto para extracciones como para pagos y transferencias, en el marco de una política de organización financiera y previsibilidad en el cumplimiento de los compromisos del Estado provincial.

