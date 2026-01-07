El Gobierno del Chaco activó el cronograma de pagos de programas provinciales

El Gobierno del Chaco dio a conocer el cronograma de pagos correspondiente a los programas provinciales, que comenzará a ejecutarse desde este viernes 9 de enero, según informó el Ministerio de Hacienda y Finanzas.

Los fondos serán acreditados en las cuentas del Nuevo Banco del Chaco (NBCH) y estarán disponibles para su utilización a través de todos los canales electrónicos habilitados, sin necesidad de concurrir a sucursales bancarias.

Fechas y programas alcanzados

De acuerdo al detalle oficial, el esquema de pagos se distribuirá de la siguiente manera:

Viernes 9 de enero

Pueblos Originarios (Ministerio de Salud)

Expertos (Ministerio de Salud Pública)

Jueves 15 de enero

Becas Más Salud (Ministerio de Salud)

Becas Más Gobierno (Ministerio de Gobierno)

Viernes 16 de enero

Programa Más Desarrollo (ex Más Inclusión – Ministerio de Desarrollo Humano)

Programa Ñachec (ex Renta Mínima Progresiva – Ministerio de Desarrollo Humano)

Programa de Reconversión Laboral Canillitas (Ministerio de Desarrollo Humano)

Servicio de Mantenimiento de Establecimientos Educativos (Ministerio de Educación)

Desde la cartera económica provincial señalaron que el cronograma fue diseñado para ordenar las acreditaciones y evitar concentraciones innecesarias, permitiendo que los beneficiarios accedan a los fondos de manera ágil, segura y escalonada.

Asimismo, remarcaron la importancia de utilizar los medios electrónicos del NBCH, tanto para extracciones como para pagos y transferencias, en el marco de una política de organización financiera y previsibilidad en el cumplimiento de los compromisos del Estado provincial.