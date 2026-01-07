El Gobierno del Chaco activó el cronograma de pagos de programas provinciales

El Gobierno del Chaco dio a conocer el cronograma de pagos correspondiente a los programas provinciales, que comenzará a ejecutarse desde este viernes 9 de enero, según informó el Ministerio de Hacienda y Finanzas.
Los fondos serán acreditados en las cuentas del Nuevo Banco del Chaco (NBCH) y estarán disponibles para su utilización a través de todos los canales electrónicos habilitados, sin necesidad de concurrir a sucursales bancarias.
Fechas y programas alcanzados
De acuerdo al detalle oficial, el esquema de pagos se distribuirá de la siguiente manera:
Viernes 9 de enero
-
Pueblos Originarios (Ministerio de Salud)
-
Expertos (Ministerio de Salud Pública)
Jueves 15 de enero
-
Becas Más Salud (Ministerio de Salud)
-
Becas Más Gobierno (Ministerio de Gobierno)
Viernes 16 de enero
-
Programa Más Desarrollo (ex Más Inclusión – Ministerio de Desarrollo Humano)
-
Programa Ñachec (ex Renta Mínima Progresiva – Ministerio de Desarrollo Humano)
-
Programa de Reconversión Laboral Canillitas (Ministerio de Desarrollo Humano)
-
Servicio de Mantenimiento de Establecimientos Educativos (Ministerio de Educación)
Desde la cartera económica provincial señalaron que el cronograma fue diseñado para ordenar las acreditaciones y evitar concentraciones innecesarias, permitiendo que los beneficiarios accedan a los fondos de manera ágil, segura y escalonada.
Asimismo, remarcaron la importancia de utilizar los medios electrónicos del NBCH, tanto para extracciones como para pagos y transferencias, en el marco de una política de organización financiera y previsibilidad en el cumplimiento de los compromisos del Estado provincial.