Chaco ya tiene calendario escolar 2026: las clases arrancan el 2 de marzo y el receso será a fines de julio

La provincia del Chaco confirmó las fechas centrales del ciclo lectivo 2026, en línea con el calendario educativo nacional. Según la definición oficial, las clases comenzarán el lunes 2 de marzo y finalizarán el 18 de diciembre, cumpliendo con el requisito mínimo de 190 días efectivos de clase establecidos por la normativa vigente.

El esquema fue definido por el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, y ratificado en el marco de la última reunión del Consejo Federal de Educación, que reúne a las autoridades educativas de las 24 jurisdicciones del país.

Receso invernal: dos semanas a fines de julio

En cuanto a las vacaciones de invierno, Chaco fue incluida entre las provincias que tendrán el receso del 20 al 31 de julio, es decir, durante las últimas dos semanas del mes. Este cronograma coincide con el previsto para Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Santiago del Estero, entre otras jurisdicciones.

La fijación de estas fechas tuvo en cuenta el calendario de feriados nacionales y provinciales de 2026, así como criterios pedagógicos y organizativos que buscan garantizar la continuidad del proceso educativo a lo largo del año.

Desde el ámbito educativo destacaron que la planificación federal apunta a ordenar el desarrollo del año escolar en todo el país, respetando las particularidades de cada provincia, como el clima o la dinámica regional, pero manteniendo parámetros comunes en materia de carga horaria y duración del ciclo.