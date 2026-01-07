Carattini sobre el Repo: “hay que ver qué contabilidad creativa usás para que los dólares los tenga el Tesoro”

El economista, Lucas Carattini, en comunicación con Canal E, analizó el cierre de un repo por 3.000 millones de dólares por parte del Banco Central, lo cual generó debate en el mercado financiero por el momento elegido, la tasa pactada y el uso de bonos como garantía.

“Esto estaba descontado, no había dudas de que la Argentina iba a cumplir”, afirmó Lucas Carattini, aunque aclaró que el repo “no es el instrumento ideal por el tema de plazos”. En ese sentido, explicó: “El repo es a un año, con lo cual, esto o lo renovás o en su defecto lo cambiás por otra deuda”.

Cuál será la modalidad para que el Tesoro pueda utilizar los dólares

Asimismo, destacó que el Gobierno logró cumplir sin recurrir a una ampliación del swap con China. “Pudiste hacerlo por un lado sin tener que activar el swap, o mejor dicho, un mayor tramo del swap, que eso en definitiva te impacta en lo que es el balance del Banco Central”, señaló. Sin embargo, anticipó que ahora será clave observar cómo se contabiliza la operación: “Ahora hay que ver qué contabilidad creativa usás para que los dólares los tenga el Tesoro”.

Al explicar la mecánica del repo, Carattini detalló que la operación se realizó con bancos internacionales y títulos públicos. “Vos le dejás títulos de deuda que ya tiene la Argentina”, indicó, y recordó que el Banco Central posee “G30, G35 y demás”. En caso de incumplimiento, advirtió: “El banco se va a hacer de esos bonos”.

Sobre la discusión respecto al uso del oro, planteó que, “el oro es un activo mucho más valioso desde el punto de vista de garantía”, aunque consideró positivo que se hayan utilizado bonos. No obstante, remarcó que sigue siendo financiamiento de corto plazo: “Un año sigue siendo financiamiento en un corto plazo para reemplazar un bono que son bonos a 2, 3, 4, 5 o más años”.

El destino de los cupones no fue aclarado por el Banco Central

Uno de los puntos que generó dudas fue el destino de los cupones. El entrevistado reconoció que el comunicado oficial no lo aclaró: “El detalle formal en el comunicado que salió al Banco Central no se aclara”. Aun así, estimó: “Estimo que los intereses y las amortizaciones son del Banco Central y van a ser ingresadas al Banco Central”.

Respecto al costo financiero, valoró la tasa acordada. “Está bastante bien”, afirmó, y explicó que se trata de un préstamo “colateralizado y sobrecolateralizado incluso”. Además, sostuvo: “Desde ese punto de vista es claramente una buena tasa e interesante desde el punto de vista financiero”.