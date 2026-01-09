Ramiro Tosi: “La inflación va a bajar más lento de lo que el Gobierno había anticipado”

La inflación volvió a ubicarse en el centro del debate económico tras conocerse el índice de precios de la Ciudad de Buenos Aires, que marcó un 2,7% en diciembre y acumuló 31,8% en 2025.

Según el economista, Ramiro Tosi, en diálogo con Canal E este dato anticipa el cierre de una etapa metodológica. “Este va a ser el último mes donde veamos divergencias importantes entre el índice de la Ciudad y el del INDEC”, explicó, al recordar que desde enero el organismo nacional actualizará la canasta del IPC.

El economista detalló que el dato porteño estuvo impulsado por los servicios. “La aceleración se explicó básicamente por vivienda y transporte, que pesan más en la canasta de la Ciudad”, señaló. En cuanto al índice nacional, anticipó una desaceleración moderada. “El REM espera una inflación alrededor del 2,4% y una inflación anual cercana al 30,8%”, indicó.

Expectativas inflacionarias, tipo de cambio y actividad económica

Tosi advirtió que las proyecciones del mercado siguen lejos de los objetivos oficiales. “Para 2026 el mercado espera una inflación del 22%, casi el doble de lo que figura en el presupuesto”, afirmó, y agregó que “nadie está pronosticando que la inflación vaya a bajar a un dígito en el corto plazo”.

Sobre el nuevo esquema cambiario, fue claro: “La inflación va a bajar más lento de lo que el Gobierno había anticipado”, debido a que las bandas cambiarias ahora se ajustan según la inflación pasada, lo que acelera el movimiento del tipo de cambio.

En paralelo, los datos de actividad encendieron señales de alerta. “La industria y la construcción cayeron por tercer mes consecutivo”, explicó Tosi, y remarcó que “el nivel de actividad de noviembre quedó por debajo del peor mes de 2025”. Estos sectores, claves en empleo, “siguen con un estancamiento bastante pronunciado”, añadió.

Deuda, riesgo país y reservas: un frente todavía frágil

En el plano financiero, el economista analizó el pago de casi 4.400 millones de dólares a bonistas. “El riesgo país sigue alrededor de los 560 puntos básicos, un nivel que no permite pensar en el regreso al mercado”, afirmó, y comparó la situación con Ecuador, cuyo riesgo país es sensiblemente menor.

Respecto a las reservas, destacó un cambio relevante. “Es la primera vez desde febrero de 2024 que el Banco Central compra dólares y acumula reservas”, señaló, al detallar que en los primeros días del nuevo esquema se adquirieron unos 175 millones de dólares.

Finalmente, sobre el swap con Estados Unidos, Tosi aclaró: “El Banco Central canceló la parte activada del swap, pero no está claro quién prestó los fondos para hacerlo”, dejando abierta la incógnita sobre un nuevo endeudamiento.

