El intendente de El Hoyo contó qué hay detrás de los incendios en la Patagonia

Los incendios forestales arrasan la cordillera de Chubut desde principios de enero, afectando más de 12 mil hectáreas. Así lo informó César Salamín, intendente de El Hoyo, quien advirtió en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) que muchos focos tienen origen intencional, producto de disputas territoriales, y que su gestión no permitirá ocupaciones ilegales luego de los siniestros: “La realidad dice: ‘Los negocios inmobiliarios’. Eso es una mentira””.

El político argentino César Salamín, quien se desempeña como intendente de la localidad de El Hoyo, en la provincia del Chubut, fue electo con amplia mayoría y asumió con el compromiso de ordenar las cuentas municipales y poner el foco en la producción local, el turismo y las tradiciones del pueblo. A lo largo de su gestión ha promovido la vuelta de actividades culturales como la Fiesta Nacional de la Fruta Fina, trabajado en obras públicas y diálogo con gremios.

Doce mil hectáreas ya arrasadas. A lo mejor, usted nos puede ayudar a comprender: ¿por qué todos los años hay incendios en la Patagonia? ¿Sucede lo mismo del otro lado de la cordillera o hay factores que lo impiden? ¿Y por qué ocurre allí? ¿Existen cuestiones climáticas o de otro tipo que eviten estos incendios?

Mirá, son dos factores los que afectan a los incendios: cuestiones climáticas y la acción del hombre, el ser humano que provoca daño a la naturaleza. Pero, principalmente, la sequía que hemos experimentado en los últimos años nos está afectando mucho. Digamos, el cambio climático incide claramente en nuestra zona, ¿no?

Y en Chile pasa lo mismo...

Sí, porque cada vez tenemos menos lluvia y menos nieve. Este año, prácticamente en invierno no llovió y cayó muy poca agua; no nevó. Al llegar los meses de diciembre y enero, cuando el calor es más intenso, la situación se complica. Por la falta de agua, los árboles sufren estrés por sequía, y cualquier fuego que se inicie puede generar el daño.

¿Qué temperatura está haciendo en este momento allí?

Ahora bajó la temperatura, estamos alrededor de 25 grados, pero en los días de incendio alcanzamos 35 o 36 grados, y la verdad es que, con la sequía, la situación era tremenda. Inimaginable hace unos años. Tenemos arroyos, vertientes que nunca en la historia se habían secado y este año se secaron. Arroyos que se perdieron y desaparecieron.

Independientemente de las cuestiones ecológicas y naturales, ¿que el Servicio Nacional de Manejo del Fuego haya cambiado de jurisdicción nacional y el apoyo que recibieron lo considera correcto, incorrecto o insuficiente? ¿Cuál es su propia evaluación de la respuesta frente al incendio?

No, en realidad, por más recursos que le pongas, la verdad es que contra el clima no se puede. Una vez que inició el fuego y no se controló en los primeros 20 minutos, con las condiciones climáticas como estaban, por más recursos que se utilizaran, no alcanzaba. No hay recurso que alcance. Hay indicios concretos que demuestran que fue el hombre. La justicia está avanzando en ese sentido, así que pronto tendremos novedades al respecto.

¿Y cuál es su propia opinión o su propia prospectiva?

Yo me inclino a que sí, conociendo el lugar donde se inició. Conozco la situación que hay entre vecinos y demás.

A ver, ayúdennos a comprender desde la distancia: ¿una pelea entre vecinos que termina en fuego?

Disputa de terreno entre vecinos. Se hablan tantas cosas, y la realidad dice: "No, por los negocios inmobiliarios". Eso es una mentira, porque detrás de cada incendio nunca hubo un emprendimiento inmobiliario. Nunca existió eso en la zona. Lo que sí hubo después de cada incendio fueron tomas, y eso es lo que vamos a impedir ahora. Si vienen por ese lado, creo que es por ahí. Vamos a impedirlo. No se permitirá ninguna toma. En El Hoyo no se va a permitir ninguna, a diferencia de lo que ocurrió en 2021 en Lago Puelo.

Un vecino disputa con el otro límite entre dos propiedades.

Sí, en realidad están dentro de una reserva forestal. Donde se inicia el fuego es una reserva de bosques que pertenece a la provincia. Si bien está dentro del ejido de El Hoyo, es un área en la cual el municipio prácticamente no tiene injerencia.

Pero, ¿cuál podría ser la disputa y la motivación de uno de los vecinos para conseguirlo?

La disputa es para quedarse con más tierras, digamos, y no me equivoque, pero que no implique traer más gente del cono urbano para ocupar terrenos, como ocurrió en 2021 en Lago Puelo.

¿Y quién se benefició? ¿Un privado o varias personas que se instalaron allí?

No, son reservas forestales de bosques creadas por ley. Son zonas en las cuales los municipios no podemos intervenir porque pertenecen a la provincia. Sí, eran parcelas de bosque, reservas maderables.

Al quemarse, llegan y se instalan, se introducen en esas reservas.

