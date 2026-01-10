Incendios en la Patagonia: nueva localidad evacuada y cierre de la Ruta 40

El parador El Pedregoso se sumó a la lista de las zonas evacuadas en Chubut. Pertenece al municipio de El Hoyo, hasta ahora el más afectado por los incendios que comenzaron el 5 de enero. Además, los pobladores tuvieron que abandonar zonas como callejón de Núñez y sectores de Aldea San Francisco, ante el incesante avance del fuego.

El Gobierno provincial desplegó un amplio operativo de emergencia, junto con Protección Civil, trasladando a los residentes en micros desde puntos estratégicos hacia la Escuela N.º 223. La medida busca proteger a la población y resguardarla hasta que sea posible habitar la zona nuevamente.

Incendios en la Patagonia: más de 3.000 turistas evacuados y miles de hectáreas arrasadas

El pedregoso se ubica al sur de El Hoyo. Ubicada en el departamento de Cushamen, cuenta con una población muy baja y dispersa y, probablemente por eso, fue muy afectada por los últimos incendios de la zona.

Se cuentan más de 3000 personas evacuadas, y según informó Abel Nievas, secretario de Bosques, el fuego destruyo al menos 10 viviendas en Epuyén y se hablan de unas 3500 hectáreas consumidas.

En las últimas horas se escuchó hablar nuevamente al Gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio Torres en la señal de noticias TN. Además de su notable preocupación, el mandatario volvió a rectificar que los incendios fueron causados de manera intencional pero que, ahora el foco de todos esta en controlar los incendios.

“Todos los años hay incendios, accidentales o intencionales, pero ahora cualquier foco que inicie tiene un crecimiento exponencial que es muy difícil de controlar”, indicó. A la extrema condición del fuego la agrava la sequia que atraviesa la provincia, que según se infirma sería la peor desde 1965.

Más de 300 brigadistas, vecinos colaboradores de otras provincias e incluso cuadrillas de Chile, sumado a aviones hidrantes, están colaborando con la situación. “Hoy estamos todos, espalda con espalda, para defender la localidad de El Hoyo”, contó Torres.

Al ser consultado por la intencionalidad de los incendios, el gobernador confirmó que en el Parque Nacional Los Alarces, el fuego habría comenzado por una cuestión meteorológica, producto de un rayo en medio de una tormenta eléctrica. Sin embargo, en El Hoyo y Puerto Patriada, “la fiscalía encontró acelerante”. Por su parte El fiscal general de Chubut, Carlos Díaz Mayer, se refirió a la situación de Puerto Patriada como “alerta permanente”, según informó Infobae.

“Ayer sabíamos que estas 48 horas eran críticas, más allá de la temperatura. Ayer el viento no ayudó, hoy van a ser ráfagas de entre 60 y 70 kilómetros por hora” expresó el gobernador. El Servicio Meteorológico Nacional aun advierte alerta naranja debido a las altas temperaturas y los fuertes vientos. “Una de las peores emergencias ambientales que recuerda la provincia”, lamentó Nacho Torres.

Respecto de la Ruta Nacional 40, la agencia de noticias NA informo que La Dirección Nacional de Vialidad emitió este sábado por la tarde un comunicado oficial de transitabilidad de carácter urgente para la provincia de Chubut, informando el corte total de la Ruta Nacional 40, debido a la peligrosidad extrema generada por un incendio forestal que se aproxima peligrosamente a la zona de camino. El tramo afectado es el que conecta Epuyén con El Hoyo

Además, se pide a los vecinos que solo circulen si es estrictamente necesario y se controla muy de cerca las provincias de Neuquén y Santa Cruz.

Reclamos al gobierno

Ante esta catástrofe, los reclamos no tardaron en llegar. Un grupo de 18 organizaciones ambientalistas señaló al gobierno como es responsable de semejante desastre natural.

Denunciaron tanto recortes de presupuesto a las provincias de la Patagonia, como también al Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Se denuncia la “inacción climática estatal” además de falta de inversiones para paliar la situación.

“Los vamos a encontrar”: el Gobierno endurece su postura ante los incendios forestales en Chubut

En el texto se suma la cuestión de la crisis climática global, y advierte que los incendios “son consecuencia directa de decisiones humanas”. Sumado a ello, apuntan que, en los últimos años, el gobierno nacional no ha otorgado el 100% del presupuesto pactado a las provincias, lo que agrava la situación ya que los recursos son cada vez más limitados.

En 2025, “la subejecución presupuestaria volvió a repetirse: el SNMF dejó sin ejecutar el 25% de los recursos asignados, lo que equivale a casi $20.000 millones que podrían haberse destinado a mejorar la infraestructura, el equipamiento, las capacitaciones y las condiciones laborales de las y los brigadistas”, informaron.

Un dato que alarma es que, durante este año, “la superficie de bosques afectados por incendios forestales se cuadruplicó: pasó de 7.747 hectáreas entre octubre de 2023 y marzo de 2024, a 31.722 hectáreas entre octubre de 2024 y marzo de 2025”.

Además, el CONICET sostiene que esta es una tendencia en aumento, por lo que tanto autoridades como ciudadanos deberán prepararse para situaciones de este estilo.

