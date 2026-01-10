Los incendios forestales en la Patagonia, específicamente en la cordillera de Chubut, entraron en una fase crítica y el Gobierno provincial advirtió que el fuego habría sido provocado con “intención criminal”. El ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, afirmó que los peritajes detectaron acelerantes y que el foco se inició en un punto clave del bosque, con el objetivo de provocar una rápida propagación y cortar accesos estratégicos. La situación afecta a las localidades de El Hoyo, Epuyén y zonas cercanas a Maitén, en el marco de una emergencia que está “incontrolable”.

En las últimas horas, el funcionario alertó que el comportamiento del incendio “varió para mal” y que las condiciones climáticas “siguen confabuladas para que el fuego se siga propagando”. Hasta ahora, el avance de las llamas había mostrado un patrón cíclico que permitía cierta contención nocturna, pero esa dinámica se quebró y el frente ígneo mantuvo una intensidad inusual durante la noche del viernes.

El escenario se agrava por las altas temperaturas y la falta de precipitaciones, en una región donde el bosque nativo es denso y de crecimiento centenario. Ya se registraron viviendas destruidas y se reforzó el operativo con brigadistas de distintas provincias, mientras se espera que las condiciones meteorológicas den un respiro que permita avanzar con el combate directo del fuego.

El fuego cambió su comportamiento y avanza sobre viviendas y bosques nativos

Iturrioz explicó que el incendio dejó de responder al patrón que venía mostrando en los últimos días. “Habíamos entrado en una suerte de movimiento cíclico que quemaba de día y de noche se aplacaba, nos daba algo de aire para trabajar porque las llamas cedían en su tamaño, que son enormes. Eso no ocurrió anoche, no hubo cese de actividad nocturna, sino que tuvo gran intensidad, avanzó mucho”, sostuvo este sábado en diálogo con Splendid AM 990.

Además, el ministro detalló que en las últimas horas se registraron daños directos en viviendas. “Se quemó una casa que también estaba en el bosque. Hasta ahora hay once viviendas quemadas y avanza sobre bosques nativos en el sentido de la localidad de Maitén, que integra la comarca andina”, precisó.

Por su parte, si bien El Hoyo y Epuyén presentan sectores comprometidos, aseguró que continúan protegidos por los equipos de emergencia. “El Hoyo tiene algunas zonas afectadas, pero lo resguardan los brigadistas al igual que Epuyén”, afirmó, aunque reconoció que el frente principal sigue fuera de control.

El gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, junto al ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz.

Iturrioz remarcó que, pese al despliegue de recursos, la magnitud del incendio supera la capacidad de contención. “Sólo podemos retardarlo aunque tengamos los recursos aéreos. Tenemos muchos recursos, pero la cabeza del incendio lo hace incontrolable, hay que rezar que llueva, que deje de hacer estos calores que también son extraordinarios y no habituales para la zona”, señaló.

En la misma línea, advirtió sobre el desgaste operativo y la necesidad de refuerzos. “Lo único que hacemos con el trabajo diario es retardar los efectos nocivos de esta inclemencia”, dijo, y remarcó el desgaste del personal: “Hay gente que trabaja 15 o 16 horas por día, algunos más, y necesitan un recambio. Todos los ofrecimientos que tenemos, que por suerte son muchos, nos van a servir para hacer este relevo. Hoy llegan 63 brigadistas de Córdoba”.

El antecedente más cercano de un incendio de esta magnitud se remonta a hace cinco años y su control demandó un esfuerzo prolongado. “El último incendio que hubo con estas características en 2021 tardó un mes en extinguirse totalmente”, recordó el ministro, al dimensionar la complejidad del escenario actual.

Peritajes, acelerantes y una hipótesis firme de “intención criminal”

El funcionario fue categórico al descartar la hipótesis de negligencia y sostuvo que la investigación apunta a un origen intencional. “Los peritajes tienen tres partes. Una es la inicial, donde se toman las primeras muestras y se ubica el punto cero, ahí se detectó según el perito acelerante e hidrocarburos. La segunda parte, donde intervino la Policía Federal, no fue concluyente”, explicó.

Sobre la tercera instancia, añadió que se trata de la pericia química de laboratorio, que permite identificar con precisión el tipo de sustancia utilizada. “La tercera es la pericia química de laboratorio, que no sólo te informa si hay hidrocarburos u otro tipo de acelerantes, sino cuáles. Nosotros tenemos ya acreditado con suficiencia que fue intencional y la investigación avanza”, aseguró.

Iturrioz marcó una diferencia clara entre descuido y delito. “Una acción negligente es muy diferente a una dolosa. Acá se inició en un lugar súper denso, no se puede caminar a menos que se tenga cierto conocimiento del bosque”, señaló, al describir la dificultad de acceso al punto de inicio.

Los incendios en la Patagonia ya arrasaron más de 2.000 hectáreas.

En ese sentido, sostuvo que el sitio elegido revela una planificación previa. “Es un lugar que se sabía que el fuego se iba a difuminar rápido, iba a tener sus contornos expandidos rápidamente y, sobre todo, que iba a cortar la única ruta de acceso a Puerto Patriada. Acá hubo una intención criminal que antes no habíamos visto”, afirmó.

Mientras tanto, el impacto ambiental ya se proyecta a largo plazo. “El daño es inconmensurable. Tenemos generaciones de chubutenses que no van a conocer el bosque como nosotros lo conocimos, porque acá hay bosque que lleva más de mil años de crecimiento”, concluyó el ministro.

