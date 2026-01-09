Incendios en Chubut: un periodista de Esquel aseguró que “hay datos concretos de que son intencionales”

El incendio forestal masivo que afecta a Chubut desde el 5 de enero, cerca de Puerto Patriada, en la región del lago Epuyén, ya obligó a evacuar a más de 3.000 personas de localidades como Epuyén, El Hoyo, El Coihue y Buenos Aires Chico. A la par, la Ruta Nacional 40 permanece cortada por el avance del fuego y la densa humareda que reduce la visibilidad. Según el periodista Rubén Fernández, en el programa Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190), “hay datos concretos de que son intencionales”, en medio de una crisis ambiental agravada por sequía.

El periodista y locutor de chubutense, Rubén Fernández, está vinculado a la comunidad mediática local y al deporte. Se desempeña como periodista deportivo y conductor en Radio Nacional Esquel, donde participa en programas como Voces del Deporte y cubre la actualidad de equipos y eventos de la región. Además de su labor periodística, Fernández fue concejal en Esquel y diputado provincial, consolidando su vinculación con la política local.

Me imagino la situación que están viviendo. Lo que le pedimos es si nos puede hacer una síntesis actualizada para los porteños que estamos tan lejos y expectantes de lo que ocurre allí.

Es un gusto poder saludarte y saludar a toda la audiencia que sigue esto en el mundo. Bueno, sí, hay profunda preocupación por los incendios forestales. Es una circunstancia esperable, dado que 2025 fue un año de sequía inédita. Para informar a quienes nos miran: prácticamente no nevó en la zona. De hecho, el centro de la ciudad, La Hoya, permaneció cerrado durante todo el invierno. Esto tiene sus consecuencias en verano, con lagos de bajo nivel de agua.

La Hoya, el centro de esquí, no funcionó durante todo el invierno.

Durante todo el invierno. Y lo que se veía eran piedras, porque en la mayor parte de los meses de junio, julio y agosto, cuando normalmente hay nevadas importantes, sobre todo en la cota 2000 —estuve allí el año anterior y estaba todo cubierto de nieve—, no recuerdo otro año en que el centro haya estado solo con rocas y sin nieve. Hay que remontarse a principios de los 90, hace casi 30 años, cuando tampoco se pudo abrir la temporada por falta de nieve.

Esto habla a las claras de la situación del clima y del cambio que se refleja en estos fenómenos. Hoy, con la presencia de dos incendios importantes —aunque ha habido otros focos secundarios—, la situación es crítica. Tanto el incendio del Parque Nacional Los Alerces, a unos 50 kilómetros de Esquel, como el que se desarrolló de manera virulenta ayer en la zona de El Hoyo y Epuyén, donde está el lago de Epuyén, mantuvieron a la región en vilo hasta altas horas de la madrugada y continúan con intensa actividad hasta el mediodía, según la información disponible.

Me llamó la atención que no había abierto La Hoya como centro de esquí, y evidentemente eso ya anticipaba lo que podía suceder. A partir de esta situación claramente climática y excepcional, todas las denuncias sobre un posible componente humano en los incendios, ya sea intencional o por descuido, ¿cuál es su evaluación personal? ¿Considera que los seres humanos tuvieron algún papel además de la naturaleza?

El gobernador de la provincia, en conferencia de prensa hace 48 horas en la Comarca Andina, indicó que existen datos concretos que apuntan a que uno de los incendios, al menos el de Puerto Patriada en El Hoyo, podría haber tenido un inicio intencional, debido a la presencia de combustible encontrado en el lugar, un propagador del fuego. Esta situación está siendo investigada por la Justicia Federal, que asegura contar con información similar a la de casos anteriores.

Lo cierto es que nunca se ha logrado detener o imputar efectivamente a alguien por estas causas. Más allá de indicios circunstanciales, la Justicia no ha emitido sentencias definitivas sobre incendios con estas características. El gobierno provincial ha ofrecido una recompensa significativa para quienes aporten datos sobre el inicio del fuego, que ya afectó más de 2.000 hectáreas y, como mencionamos anoche, impactó directamente en Epuyén, dañando bosques centenarios.

En cuanto al otro incendio, en el parque, las autoridades informaron desde un principio —hoy, 9 de enero, se cumple exactamente un mes— que se originó por una tormenta eléctrica inusual, con truenos y relámpagos poco frecuentes en Chubut, que provocó el fuego en la zona del lago Menéndez, declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Este incendio sigue activo en el Parque Nacional Los Alerces, presenta tres frentes principales y concentra el trabajo de 80 brigadistas, además de la presencia del presidente de la Administración de Parques Nacionales.

