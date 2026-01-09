Desde el lunes, los incendios en la Patagonia, continúan avanzando, generando graves consecuencias en varias localidades de la región. En las últimas horas, la circulación en la Ruta Nacional 40, en Chubut, fue suspendida debido al avance del fuego; sin embargo, a las 8 de la mañana, Vialidad confirmó que el tránsito ya se encontraba habilitado entre El Hoyo y Epuyén.

El tramo había sido interrumpido para permitir el trabajo de los equipos de emergencia y combate del fuego.

Incendios, más de 3.000 turistas evacuados y miles de hectáreas arrasadas en la Patagonia

Las autoridades solicitaron a los automovilistas extremar las precauciones, ya que persisten sectores con visibilidad reducida y operativos activos sobre la traza. Hasta el momento, los incendios ya arrasaron unas 2.000 hectáreas en la provincia de Chubut y las investigaciones apuntan a que el foco ígneo fue provocado de manera intencional.

En ese sentido, el fiscal Carlos Díaz Mayer sostuvo que el fuego se inició en zonas habitadas. “Se prendió fuego casi la totalidad de estos bosques, que son de muy difícil regeneración. Se necesitarán años y años para recuperar algo similar”, afirmó.

Desde el Gobierno provincial indicaron mediante un comunicado que, “hasta el miércoles, el incendio afectaba al menos 2.000 hectáreas”. En la misma línea, Díaz Mayer confirmó que el foco “se inició con un acelerante o nafta, lo que determina que alguien quiso prenderlo de manera intencional”.

Alerta máxima por fuego: 16 provincias en situación crítica y evacuaciones en la Patagonia

Cuáles son las zonas más afectadas de la Patagonia

Los incendios impactan con mayor fuerza en las localidades de El Hoyo y Epuyén, en la provincia de Chubut, donde más de 3.000 turistas debieron ser evacuados y alrededor de 1.800 hectáreas ya fueron consumidas por las llamas.

La Fiscalía provincial detectó la presencia de material acelerante, lo que refuerza la hipótesis de un incendio intencional que permanece activo desde el lunes 5 de enero.

“El 95% de los incendios tiene origen humano. En la zona afectada no se registraron tormentas ni descargas eléctricas naturales y el fiscal interviniente informó la presencia de acelerantes, lo que confirma la intencionalidad del hecho”, aseguró la cartera que conduce Alejandra Monteoliva.

