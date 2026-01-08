En medio de la tensión por los incendios fuera de control en Chubut, el gobernador de la provincia, Ignacio Torres, respondió indignado frente a acusaciones sobre una presunta "desaparición" de los fondos de apoyo económico enviados por el Gobierno de la Nación en 2025.

"Yo estoy cansado de escuchar pavadas. No voy a tolerar ningún tipo de de manifestación infundada y de mala fe en este momento, donde hay cientos de familias que la están pasando mal", sostuvo el funcionario chubutense visiblemente molesto ante la consulta de un periodista en medio de una conferencia de prensa.

Torres se defendió ante la consulta de un periodista que, en principio, se dirigió al ministro del Interior, Diego Santilli, y señaló: "El año pasado la Nación hizo un aporte importante para acompañar a la provincia en las consecuencias del incendio en Epuyén. Sin embargo, ese dinero no llegó en su totalidad a los vecinos".

"Creo que ayer fuiste vos el que habló de un avión estadounidense y no sé qué teoría conspiranoide...Voy a ser claro. Si tenés alguna denuncia para hacer de que los recursos no llegaron a donde tenían que llegar, acá está el fiscal presente y abajo realizá la denuncia que tengas que hacer", lanzó el gobernador tomando la palabra antes que Santilli.

Confirmaron que el incendio de El Hoyo fue intencional: el Ministerio de Seguridad prometió encontrar a los responsables

En su respuesta, agregó: "Yo personalmente voy a fiscalizar los recursos. A diferencia de como pasó en 2021 que pedimos el desarchivo de la causa donde se afanaron la plata que vino de Nación, y donde trajeron un camión que documentó a gente del conurbano para realizar tomas en esta zona".

"Cuando termine la conferencia, vas a venir conmigo y con el fiscal y vas a realizar la denuncia de lo que acabás de decir, que supuestamente los recursos no llegaron donde tenían que llegar", aseveró Torres frente a la acusación del periodista, quien dijo que "muchos vecinos aún no han podido volver a sus casas o recuperar su capacidad productiva".

El incendio de El Hoyo fue intencional y el Ministerio de Seguridad busca a los responsables

El Ministerio de Seguridad Nacional advirtió que los incendios en la Patagonia son “provocados por negligencia o por acciones deliberadas”, y se comprometió identificar a los responsables. “El que prende fuego, paga”, anunció el organismo en un comunicado.

Los incendios afectan a varias zonas de la Patagonia, entre ellas El Hoyo y Epuyén, Chubut, donde más de 3.000 turistas debieron ser evacuados y 1.800 hectáreas ya fueron arrasadas por el fuego. Además de las condiciones ambientales, la Fiscalía provincial detectó el “material acelerante” que habría originado el fuego que se mantiene activo desde el lunes 5 de enero.

En este escenario, la cartera que conduce Alejandra Monteoliva señaló que “el 95% de los incendios tienen origen humano. En la zona afectada no se registraron tormentas ni descargas naturales y el fiscal interviniente informó la presencia de acelerantes, lo que confirma la intencionalidad del hecho”.

La hipótesis de la fiscalía sobre el inicio del fuego también fue acompañada por el gobernador Ignacio Torres, que en conferencia de prensa señaló que el fuego se inició “en un lugar y horario estratégicos; en un momento donde se encontraban muchas familias y turistas, sumando a esto el riesgo que se corría de que se cerrara el mismo camino que había para salir”.

