Santilli se reúne este miércoles con Nacho Torres para retomar las negociaciones por la reforma laboral

El ministro del Interior, Diego Santilli, se reunirá este miércoles con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, como parte de la reactivación de las negociaciones con los mandatarios provinciales para destrabar la reforma laboral y otros proyectos impulsados desde el Poder Ejecutivo.

Para el primer encuentro del año con un gobernador, Santilli viajará temprano por la mañana a Chubut. El plan del funcionario es desembarcar en al menos diez provincias durante enero para cosechar el apoyo legislativo a las propuestas oficialistas, en la previa a la prórroga de las sesiones extraordinarias que el Gobierno pretende convocar para el 2 de febrero.

Desde el Ministerio del Interior señalaron que el objetivo de las reuniones será escuchar los reclamos de cada distrito y evaluar posibles soluciones dentro del margen que habilite el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo.

Además, durante su visita a Chubut Santillli realizará una recorrida junto a Torres para ver los dispositivos conjuntos que se activaron en conjunto entre Nación y la provincia para atender los incendios que afectan a la zona de Puerto Patriada, en la localidad de El Hoyo.

La reunión con Torres se produce en un escenario político sensible. Durante el debate en el Senado por el Presupuesto 2026, en diciembre pasado, el gobernador chubutense reclamó el pago de la deuda que la ANSES mantiene con la caja de jubilaciones provincial. En ese mismo contexto, anticipó que llevaría el reclamo a la Corte Suprema si no se alcanzaba una solución.

En los últimos días, Torres volvió a ratificar que acudirá al máximo tribunal para exigir los fondos que la Nación adeuda a la provincia por la caja previsional. Desde el Ejecutivo chubutense aseguran que el reclamo supera los 51.000 millones de pesos.

El Ejecutivo retomará las negociaciones con gobernadores aliados de cara a alas sesiones extraordinarias de febrero.

En diciembre, para lograr la aprobación del Presupuesto, el Gobierno nacional distribuyó de manera discrecional más de 66.000 millones de pesos en Aportes del Tesoro Nacional (ATN) entre las provincias que garantizaron la sanción de la ley.

Con la mira puesta en una votación favorable de la reforma laboral, se espera que las negociaciones con los gobernadores incluyan conversaciones sobre los artículos vinculados al Impuesto a las Ganancias y a la reducción de la carga tributaria, puntos sensibles por su posible impacto en la recaudación coparticipable.

Los movimientos del Ejecutivo de cara al debate de la reforma laboral

El proyecto de “modernización laboral” es una de las principales reformas que el presidente Javier Milei busca impulsar en su tercer año de mandato. Desde la mesa chica del Ejecutivo aspiran a abrirle paso en el Congreso, a menos de un mes del segundo llamado a sesiones extraordinarias.

La iniciativa propone redefinir el alcance de la Ley de Contrato de Trabajo: modifica el régimen de indemnizaciones, habilita nuevos esquemas de contratación, limita la ultraactividad de los convenios colectivos y crea un fondo obligatorio para el pago de despidos, con el objetivo de reducir los costos laborales y la litigiosidad.

Patricia Bullrich, al frente del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, logró en diciembre pasado el dictamen de mayoría, aunque la votación fue postergada. La propia senadora señaló el 10 de febrero como fecha tentativa para el tratamiento en el recinto.

En paralelo a la gira de Santilli, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, retomó las conversaciones con el equipo legislativo, en su rol de interlocutor de Javier y Karina Milei, con la intención de replicar la estrategia que permitió aprobar en diciembre el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal.

De las negociaciones parlamentarias también participan Bullrich y Martín Menem, en el Senado y Diputados respectivamente, junto a un equipo integrado por Santilli, Eduardo “Lule” Menem y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

En ese marco, Bullrich y Menem continuarán el diálogo con los bloques aliados para reducir las diferencias que aún persisten en varios artículos de la reforma laboral, Ley de Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y Monetaria, las modificaciones a la ley de Glaciares, y el nuevo Código Penal.

