Con el objetivo de recomponer el vínculo con los gobernadores en medio del debate del Presupuesto 2026 y la reforma laboral, el Gobierno nacional aceleró el envío de fondos discrecionales a las provincias. En apenas dos semanas, los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) alcanzaron los $66.500 millones, una cifra que representa cerca de un tercio del total transferido en todo 2025.

El giro de recursos se produjo luego de varios meses de congelamiento y coincidió con una semana decisiva en la Cámara de Diputados, a donde ingresó el proyecto oficialista que busca modificar la legislación laboral y se trató el presupuesto del año próximo.

De acuerdo con un relevamiento del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), seis provincias concentraron los principales desembolsos. Tucumán lideró el ranking con $20.000 millones, seguida por Misiones ($12.000 millones), Chaco ($11.000 millones), Catamarca ($10.500 millones), Entre Ríos ($7.000 millones) y Salta ($6.000 millones).

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En conjunto, esas jurisdicciones recibieron el 33% de los $198.000 millones distribuidos por ATN durante este año. Hasta mediados de diciembre, nueve provincias no habían recibido ningún giro, entre ellas Córdoba, La Rioja, La Pampa, Tierra del Fuego y la Ciudad de Buenos Aires, lo que volvió a poner en discusión el carácter discrecional de estos fondos.

Universidades y discapacidad: golpeado, el Gobierno debate en comisión el Presupuesto 2026 en el Senado

El contraste es claro: en noviembre no se registró ningún envío de ATN, lo que convirtió a ese mes en el único del año sin repartos. Hasta entonces, el mayor monto mensual había sido en mayo, con $21.000 millones. El volumen pagado en diciembre superó ampliamente ese nivel y marcó el pico más alto desde el inicio de la gestión libertaria.

El impacto político del reparto se reflejó en el recinto. Las provincias beneficiadas fueron determinantes para que La Libertad Avanza lograra los 130 votos necesarios y obtuviera la media sanción del Presupuesto 2026 en Diputados, con apoyos de legisladores que responden a gobernadores dialoguistas.

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el Presupuesto 2026 y el proyecto fue enviado al Senado.

Además de contar con el apoyo del PRO y la UCR, el oficialismo recibió el aval en el Congreso de los gobernadores peronistas alineados con la Casa Rosada: Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones) y Marcelo Orrego (San Juan).

Sin embargo, el respaldo no fue suficiente para avanzar con la reforma laboral, que finalmente quedó fuera del temario y será tratada recién en febrero. La postergación respondió a la presión sindical, a reparos de cámaras empresarias y a la falta de consenso entre los mandatarios provinciales.

Hasta ahora, el Ejecutivo ejecutó apenas el 20% de los $980.000 millones recaudados por ATN en 2025. En comparación, en 2024 se había distribuido solo el 7,3%, mientras que en 2023, durante la gestión de Sergio Massa frente al Ministerio de Economía, se había girado el 77% del total disponible.

Reforma Laboral, a febrero: el gobierno postergó el debate en el Senado para extender las negociaciones

Este bajo nivel de ejecución abre dos escenarios posibles: que el Tesoro conserve los recursos para utilizarlos en 2026 o que los mantenga como respaldo financiero para sostener el equilibrio fiscal. El ministro de Economía, Luis Caputo, se comprometió ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) a alcanzar un superávit primario del 1,6% del PBI en 2025 y del 2,2% en 2026. Incluso si se liberaran todos los fondos no automáticos, el impacto fiscal sería acotado, cercano al 0,11% del PBI.

No obstante, el Gobierno sufrió esta semana un revés mayor al no lograr eliminar el Capítulo XI del Presupuesto, lo que implicó un costo adicional estimado en 0,5% del producto. Ese capítulo incluye la derogación de las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia en Discapacidad, además de modificaciones en los subsidios para zonas frías y la Patagonia. En esas votaciones se desmarcaron diputados de provincias que habían recibido fondos recientemente, lo que generó malestar en la cúpula libertaria.

En el oficialismo pusieron la lupa sobre Osvaldo Jaldo, Gustavo Sáenz, Raúl Jalil, Leandro Zdero y Rogelio Frigerio, que rechazaron algunos de los puntos del proyecto presupuestario enviado al Senado. Sin embargo, desde el Ejecutivo confían en que pueda ser modificado.

TV/LT